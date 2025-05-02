Милонов хочет запретить одноразовые мангалы в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить продажу одноразовых мангалов. Об этом сообщил телеканал RT.

По его словам, такие изделия наносят серьёзный вред природе. Особенно сильно страдают прибрежные зоны, где отдыхающие оставляют после себя кучи мусора и отходов, которые не разлагаются и портят экосистему.

«Дешёвые мангалы за 200–300 рублей легко выбрасываются после одного использования. Именно они составляют значительную часть сезонного мусора», — заявил Милонов.

Он предложил также убрать из продажи другие одноразовые устройства для приготовления пищи на открытом воздухе, чтобы сократить вред, который наносят массовые пикники окружающей среде.