В Казани в честь Фатиха Сибагатуллина могут назвать улицу

1 мая исполняется 75 лет со дня рождения Фатиха Сибагатуллина — известного общественного деятеля, писателя, экс-министра сельского хозяйства Татарстана и бывшего депутата Госдумы. Он ушёл из жизни в 2022 году, но память о нём по-прежнему жива в республике, сообщает "Бизнес Онлайн".

Как рассказала его вдова Радифя Сибагатуллина, в родном селе Апазово Арского района был установлен памятник на могиле супруга. Скульптуру создал Рим Акчурин — автор памятника Махмуду Эсамбаеву. Подарком памятник стал от главы Татарстана Рустама Минниханова.

Имя Фатиха Сибагатуллина уже носит улица в Нурлате, где он долгое время руководил районом. В Мамадыше также планируют назвать улицу в его честь — здесь он трудился первым секретарём райкома КПСС.

Семья обратилась к руководству республики с просьбой организовать научную конференцию в Академии наук Татарстана, посвящённую жизни и деятельности Сибагатуллина. Также подано предложение назвать его именем одну из улиц в Казани. Письмо находится на рассмотрении.

К годовщине его смерти, 24 июня, планируется выпустить книгу о нём, а также провести вечер памяти с участием артистов. По словам Радифи Сибагатуллиной, супруг был не только политиком и учёным, но и человеком с творческой душой. В мечети «Ярдэм» в этот день состоится поминальный обед.

Память о Фатихе Сибагатуллине планируют сохранять и дальше — в течение всего года пройдут мероприятия, приуроченные к 75-летию со дня его рождения.