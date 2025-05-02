Целый монастырский остров в Тверской области стал в собственностью РПЦ

Монастырский остров в Калязине Тверской области официально передан Русской православной церкви. На его территории собираются восстановить Свято-Троицкий Калязинский монастырь, сообщили в Благочинии Тверской епархии.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий рассказал, что передача острова была непростой, но успешно завершилась благодаря поддержке губернатора Игоря Рудени. Документы о собственности были вручены настоятелю монастыря иеромонаху Амвросию.

Священнослужитель отметил, что это важный шаг к духовному возрождению региона. Он выразил надежду, что на острове вновь зазвучит молитва и сюда будут приезжать верующие со всей страны.

Монастырский остров — историческое место на Волге, связанное с Троицким монастырём, основанным в 1434 году Макарием Калязинским. В своё время он был важен для таких правителей, как Иван Грозный и Екатерина II. К началу XX века это был крупный монастырский комплекс с храмами и колокольней.

В 1920 году монастырь закрыли, а позже, в 1939-м, большая часть его построек оказалась затоплена при создании Угличского водохранилища. Сейчас на острове сохранилась часовня преподобного Макария, где продолжаются богослужения.

В будущем здесь планируют полностью восстановить монастырский ансамбль. Это место по-прежнему остаётся важным как для верующих, так и для туристов, благодаря своему духовному и культурному наследию.