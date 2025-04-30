Столица света: как INTERVALS-2025 превратил Нижний Новгород в медиаполотно

Ближе к концу апреля Нижний Новгород буквально превратился в мировую столицу медиаискусства: с 24 по 27 апреля здесь прошло одно из самых ожидаемых событий весны — фестиваль INTERVALS. За четыре дня его посетили более 450 тысяч человек. Горожане, туристы и целые группы гостей из других городов, включая множество казанцев, выбрали именно Нижний Новгород для своего уикенда.

Стоит отметить, что ажиотаж вокруг фестиваля был настолько высоким, что добраться до Нижнего Новгорода стало для многих настоящим испытанием: все билеты на поезда и самолёты из Москвы и Санкт-Петербурга были распроданы задолго до начала мероприятий. Проблемы возникали и с размещением — почти все отели города были загружены на 100%. Даже несмотря на все это, редакция ProKazan побывала в Нижнем Новгороде и спешит поделиться с вами впечатлениями.

Фото: Geometria.ru

Новые локации, новые смыслы

На время фестиваля весь Нижний Новгород превратился в огромное арт-пространство, где каждый уголок становится самостоятельным произведением искусства. В этом году к традиционным площадкам добавились и новые уникальные локации, что сделало фестиваль еще масштабнее и интереснее.

Заброшенная башня крекинга, известная в народе как «нижегородский Колизей», стала одним из самых эффектных мест фестиваля. Здесь на высоте нескольких десятков метров развернулось захватывающее шоу света и музыки: мэппинг-инсталляция превратила руины промышленного гиганта в мистическую крепость света.

Блиновский пассаж, исторический торговый центр, был наполнен проекциями, в которых архитектура здания рассыпалась и вновь собиралась в новых формах. Зрители наблюдали, как привычные стены превращаются в текучую материю.

В Нижегородском планетарии им. Г. М. Гречко гостей ожидало погружение в цифровой космос: интерактивные проекции создали эффект путешествия через галактики и вселенные. Световые инсталляции на куполе планетария позволили людям почувствовать масштаб бесконечной Вселенной.

Мытный рынок ожил благодаря абстрактным мэппинг-проекциям, где повседневная атмосфера базара преобразилась в мир динамических цветовых потоков.

На Мещерском озере световые инсталляции можно было наблюдать прямо на воде. Организаторы включили настоящий фонтан, на который и проецировались красочные образы.

В локомотивном депо завода «Красное Сормово» железнодорожные составы стали частью масштабного светового шоу: вагоны и ангары покрывались цифровыми картинами, рассказывая истории индустриального прошлого в новом визуальном формате.

Т2 и d reamlaser: когда технологии становятся искусством

«Холстами» для перфомансов на фестивале стали основные городские достопримечательности. В их числе — главный дом здания Нижегородской ярмарки. Именно здесь демонстрировался мэппинг мобильного оператора Т2, уже не первый год удивляющего гостей INTERVALS потрясающими проектами, созданными в коллаборации со студией Dreamlaser. В этом году огромная световая проекция была посвящена связи технологий с искусством.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга»:

«Для Т2 INTERVALS – не просто одно из городских событий, это настоящий праздник, возможность зайти на территорию современной культуры, сделать это технологично, красиво, грандиозно. Фестиваль дает нам возможность показать связь не только между абонентами, но и между технологиями и искусством. Именно этот союз стал основой нашего 3D-мэппинга на фасаде Главного ярмарочного дома. Это по-настоящему монументальная и яркая работа, отражающая цели и приоритеты компании. А они очень простые – работать в интересах нашего абонента, который выбирает нас за высокий уровень качества связи».

Помимо ярких диджитал-образов, Т2 буквально с главного фасада Ярмарки заявила: «Нас выбирают за качество связи». И у оператора есть на это основания, совсем недавно он закрепил свое лидерство по интегральной оценке качества связи не только в Нижнем Новгороде, но и на территории всей области. Исследование проводила компания DMTEL.

К слову, в Татарстане Т2 также показывает достойные результаты: по итогам прошлого года компания обновила свыше 65% всей сети, запустила технологию, расширила покрытие населения до 98%, а на трассах М12 и М7, по которым можно добраться до Нижнего Новгорода, клиенты Т2 «ловят» стабильный сигнал LTE на 95% автодороги.

Но 3D-мэппинг на фасаде главной достопримечательности города – не единственное, чем удивила в этом году Т2. Не меньший восторг у зрителей вызвала экспозиция в индустриальном пространстве ЦЕХ*, организованная Т2 и dreamlaser. Здесь цифровое искусство рождалось прямо на глазах у публики: алгоритмы в реальном времени реагировали на движения, звуки и эмоции, создавая постоянно меняющиеся визуальные паттерны. Пространство стало настоящей лабораторией новых смыслов: каждый посетитель чувствовал себя частью большого творческого процесса.

Искусство объединяет

Фото: Geometria.ru

Фестиваль INTERVALS-2025 стал по-настоящему международным событием: в нём приняли участие представители 10 стран — России, Испании, Франции, Тайваня, Китая, Японии, Германии, Великобритании, Венгрии и Турции. Свои работы представили более 25 медиахудожников и студий.

Как рассказал генеральный директор Dreamlaser и генеральный продюсер INTERVALS Андрей Тубольцев во время Public Talk, фестиваль принципиально поддерживает авторов: каждому художнику выплачивается гонорар, что подчёркивает уважение к их труду и мотивирует создавать ещё более амбициозные проекты. Такой подход позволил привлечь в Нижний Новгород выдающихся авторов, чьи проекты можно увидеть на крупнейших медиафорумах мира.

Фестиваль INTERVALS — это не только визуальные инсталляции. В этом году важной частью события стало музыкальное шоу, которое собрало ведущих электронных музыкантов. Их живые выступления сопровождались синхронизированными световыми проекциями.

Кроме того, в рамках фестиваля прошла образовательная программа: открытые лекции, дискуссии и мастер-классы для всех желающих. Известные медиахудожники, кураторы и эксперты рассказывали о новых тенденциях в цифровом искусстве, делились личными историями успеха и вдохновляли начинающих авторов.

Нижний Новгород — новый центр притяжения

Фестиваль INTERVALS по праву можно назвать крупнейшим медиа-арт фестивалем в России. Он сочетает масштаб, качество работ и доступность: посещение всех выставочных локаций фестиваля абсолютно бесплатно, что делает его особенно ценным для широкой аудитории.

Если вы ещё не были на INTERVALS, самое время строить планы на следующий год!

Фестиваль стремительно набирает популярность, и чтобы стать его частью, советуем бронировать отели в Нижнем Новгороде заранее — уже за несколько месяцев до начала событий. И обязательно заблаговременно покупать билеты на поезд или самолёт, чтобы не упустить шанс погрузиться в мир света, технологий и вдохновения вместе с тысячами единомышленников!

Фото: Geometria.ru