Химикаты в прошлом: найдено лучшее средство, которое спасет от тараканов — больше ни один прусак не выживет

Тараканы — это не просто неприятное соседство. Эти насекомые могут быть опасны для здоровья человека и часто появляются даже в чистых квартирах.

Хорошая новость: с ними можно эффективно бороться с помощью доступных средств.

Чем опасны тараканы

Тараканы переносят десятки болезнетворных бактерий и грибков. Они могут:

Заражать продукты и кухонные поверхности

Переносить инфекции на лапках и теле

Портить еду, текстиль и одежду

Проникать через вентиляцию, щели, чемоданы и даже от соседей

Приманка из борной кислоты: эффективное решение

Почему борная кислота — хорошее средство:

Недорогая и продаётся в любой аптеке

Безопасна при правильном применении

Действует даже при малом контакте с насекомым

Как приготовить приманку:

Смешайте в равных частях:

борную кислоту

пшеничную муку

сахар

Добавьте немного растительного масла — чтобы масса стала пластичной

Скатайте маленькие шарики

Разложите в укромных местах:

под плитой

за холодильником

под раковиной

у плинтусов и за шкафами

Важно: обновляйте шарики каждые 2 недели — так средство будет работать постоянно.

Альтернатива: борная кислота в чистом виде

Можно использовать порошок без примесей. Просто рассыпьте борную кислоту:

Вдоль плинтусов

Под раковиной и унитазом

В кухне, ванной и в вентиляционных выходах

Главное — держать средство вне доступа для детей и домашних животных.

Профилактика: как не допустить возвращения тараканов

Чтобы насекомые не вернулись:

Следите за чистотой кухни — убирайте крошки и остатки еды

Выносите мусор ежедневно

Заделывайте щели и отверстия в стенах

Установите антисетку на вентиляцию

Тараканы не выживают там, где нет пищи, воды и укрытий. Главное — соблюдать гигиену и не создавать для них условия.