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Химикаты в прошлом: найдено лучшее средство, которое спасет от тараканов — больше ни один прусак не выживет

Тараканы не только портят продукты и проникают ...

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Тараканы — это не просто неприятное соседство. Эти насекомые могут быть опасны для здоровья человека и часто появляются даже в чистых квартирах.

Хорошая новость: с ними можно эффективно бороться с помощью доступных средств.

Чем опасны тараканы

Тараканы переносят десятки болезнетворных бактерий и грибков. Они могут:

  • Заражать продукты и кухонные поверхности
  • Переносить инфекции на лапках и теле
  • Портить еду, текстиль и одежду
  • Проникать через вентиляцию, щели, чемоданы и даже от соседей

Приманка из борной кислоты: эффективное решение

Почему борная кислота — хорошее средство:

  • Недорогая и продаётся в любой аптеке
  • Безопасна при правильном применении
  • Действует даже при малом контакте с насекомым

Как приготовить приманку:

Смешайте в равных частях:

  • борную кислоту
  • пшеничную муку
  • сахар

Добавьте немного растительного масла — чтобы масса стала пластичной

Скатайте маленькие шарики

Разложите в укромных местах:

  • под плитой
  • за холодильником
  • под раковиной
  • у плинтусов и за шкафами

Важно: обновляйте шарики каждые 2 недели — так средство будет работать постоянно.

Альтернатива: борная кислота в чистом виде

Можно использовать порошок без примесей. Просто рассыпьте борную кислоту:

  • Вдоль плинтусов
  • Под раковиной и унитазом
  • В кухне, ванной и в вентиляционных выходах
  • Главное — держать средство вне доступа для детей и домашних животных.

Профилактика: как не допустить возвращения тараканов

Чтобы насекомые не вернулись:

  • Следите за чистотой кухни — убирайте крошки и остатки еды
  • Выносите мусор ежедневно
  • Заделывайте щели и отверстия в стенах
  • Установите антисетку на вентиляцию

Тараканы не выживают там, где нет пищи, воды и укрытий. Главное — соблюдать гигиену и не создавать для них условия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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