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Григорий Гуров поставлен главой Росмолодежи

В российском управлении молодёжными программами...

dzen.ru

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В российском управлении молодёжными программами произошли значимые перестановки с приходом нового руководителя Росмолодежи. Новым лидером агентства стал Григорий Гуров, ранее возглавлявший общественное движение "Движение первых". Официальный Telegram-канал правительства сообщил, что его кандидатура утверждена Мишустиным.

Гуров, 38-летний специалист в области экономики и права, прошёл образовательный путь в Северо-Кавказском гуманитарно-техническом институте и Дипломатической академии МИД России. Свою профессиональную деятельность он начал в молодёжных центрах, затем перешёл на государственную службу, где смог реализовать ряд значимых проектов, направленных на развитие молодёжного туризма и воспитание патриотизма среди молодёжи.

Смена руководства в "Движении первых" также привела к новым назначениям: на место Гурова пришёл Артур Орлов, участник спецопераций и награждённый Героем России. Орлов известен своими достижениями в военной сфере, начиная карьеру с командира танкового взвода и доходя до преподавательских и руководящих позиций в Военной академии. Эти кадровые изменения отражают стратегию правительства по обновлению подходов к молодёжной политике, подчёркивая значимость опыта и новых идей в руководстве стратегически важных направлений, пишет vedomosti.ru.

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