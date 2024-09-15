Григорий Гуров поставлен главой Росмолодежи

В российском управлении молодёжными программами произошли значимые перестановки с приходом нового руководителя Росмолодежи. Новым лидером агентства стал Григорий Гуров, ранее возглавлявший общественное движение "Движение первых". Официальный Telegram-канал правительства сообщил, что его кандидатура утверждена Мишустиным.

Гуров, 38-летний специалист в области экономики и права, прошёл образовательный путь в Северо-Кавказском гуманитарно-техническом институте и Дипломатической академии МИД России. Свою профессиональную деятельность он начал в молодёжных центрах, затем перешёл на государственную службу, где смог реализовать ряд значимых проектов, направленных на развитие молодёжного туризма и воспитание патриотизма среди молодёжи.

Смена руководства в "Движении первых" также привела к новым назначениям: на место Гурова пришёл Артур Орлов, участник спецопераций и награждённый Героем России. Орлов известен своими достижениями в военной сфере, начиная карьеру с командира танкового взвода и доходя до преподавательских и руководящих позиций в Военной академии. Эти кадровые изменения отражают стратегию правительства по обновлению подходов к молодёжной политике, подчёркивая значимость опыта и новых идей в руководстве стратегически важных направлений, пишет vedomosti.ru.