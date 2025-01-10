Гречку ждет участь сливочного масла: полный запрет на продажу с 11 января 2025

В Беларуси с 11 января введён запрет на продажу популярной российской гречки марки «Фермер», производимой барнаульской компанией ООО «Дары полей».

Причиной такого решения стали результаты проверок, которые показали, что гречка варится дольше установленных стандартов — 29 минут вместо допустимых 25.

Отклонение от стандартов варки как причина запрета

Исследования качества продукта показали, что гречка «Фермер» не соответствует критериям быстроразвариваемости, что является нарушением технических регламентов Таможенного союза. Это открытие привело к включению гречки в реестр опасной продукции, автоматически инициируя запрет на её продажу.

Обширные последствия для рынка и потребителей

Запрет касается не только упомянутой партии гречки, но и ставит под вопрос дальнейшие поставки продукции от «Дары полей». Это может привести к изменениям на рынке гречневой крупы в Беларуси, повлияв на цены и доступность продукта для конечных потребителей.

Прецеденты и повторение истории

Это не первый случай, когда российские продукты попадают под подобные запреты в Беларуси. В декабре 2023 года аналогичные меры были применены к продукции другой барнаульской компании — ООО «Вега-инжиниринг», что подчеркивает строгость белорусских регуляторов в вопросах качества пищевых продуктов.

Влияние на бизнес и международные отношения

Запрет на гречку «Фермер» может оказать давление на производителя и повлиять на отношения между Беларусью и Россией в контексте торговли продовольствием. Такие инциденты подчеркивают важность соответствия продукции международным стандартам и нормам для успешного ведения международного бизнеса.

Запрет на российскую гречку «Фермер» в Беларуси из-за несоответствия времени варки поднимает важные вопросы о качестве продовольственных товаров и регуляторной политике в регионе. Это событие служит напоминанием для производителей о необходимости строгого соблюдения всех технических требований, сообщает progorod59.ru.