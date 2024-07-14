Грядущие геомагнитные бури: что ожидать 14 Июля 2024 года

В преддверии выходных 13-14 июля 2024 года Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выпустил значимый прогноз, согласно которому нас ожидает период повышенной солнечной и геомагнитной активности. Подготовка к этому событию уже началась по всему миру.



На субботу, 13 июля, прогнозируется особенно мощная солнечная активность, достигающая красного уровня с индексом 5. Это указывает на возможность сильной магнитной бури, способной вызвать значительные последствия не только для космических, но и для земных технологий. Подобные условия продлятся и в воскресенье, 14 июля, что делает предстоящий уикенд особенно значимым для метеорологов и специалистов по космической погоде.



Геомагнитные бури классифицируются по мощности с помощью так называемого К-индекса, который варьируется от 2 до 9. Больший индекс означает более сильную бурю, которая может оказывать заметное воздействие на современные технологии — от спутниковых навигационных систем до обычных электросетей, а также вызывать здоровьесберегающие симптомы у чувствительных к таким изменениям людей.



Во время сильных магнитных бурь возможны сбои в работе спутников, что влияет на GPS-навигацию, связь и другие зависимые от спутников технологии. Энергетические компании уже начинают принимать меры предосторожности, чтобы минимизировать возможные перебои в электроснабжении. Кроме технических аспектов, значительная геомагнитная активность может вызвать увеличение числа заболеваний у людей, чувствительных к изменениям погоды, включая головные боли и усталость.Специалисты рекомендуют всем, кто находится в зонах возможного влияния бурь, следить за обновлениями прогнозов и при необходимости принимать меры для защиты электронных устройств и оборудования. Особенно важно быть готовым к временным перебоям в работе технологий и возможному ухудшению самочувствия, сообщает smartpress.by. Таким образом, предстоящие выходные обещают быть насыщенными событиями в области космической погоды. Повышенная внимательность и готовность к непредвиденным обстоятельствам помогут минимизировать негативные последствия этих явлений.