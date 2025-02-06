Грядёт жара, какой не было: Вильфанд предупредил об опасных рекордах 2025 года

2025 год обещает установить новые климатические рекорды и войти в число самых жарких лет в истории наблюдений.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что, по предварительным расчетам, текущий год может занять место в первой пятерке по температурным показателям, а по некоторым прогнозам — даже подняться на вторую строчку. Однако метеоролог подчеркнул, что точные данные появятся ближе к середине года, когда специалисты смогут дать более достоверный прогноз.

Жара и её последствия: чего ждать жителям России?

Если прогнозы подтвердятся, аномально высокие температуры станут серьезным испытанием для здоровья людей и экосистемы страны.

Для населения: в условиях жары и высокой влажности возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшается самочувствие пожилых людей и детей.

Для природы: российские леса и торфяники окажутся под угрозой масштабных пожаров, а засушливое лето может привести к нехватке влаги в почве, что негативно скажется на урожае.

Погодные перемены: когда ждать изменений?

Однако не вся весна будет теплой: синоптики предсказывают резкие температурные колебания. Уже с 3 февраля ожидается значительное похолодание и снегопады. Весна принесет аномальные погодные явления, которые могут сказаться на сельском хозяйстве и общем климатическом балансе.

Эль-Ниньо уходит, Ла-Нинья вступает в силу

Теплая зима в 2024-2025 годах связана с воздействием климатического феномена Эль-Ниньо, который повысил температуру воды в Тихом океане, что в свою очередь оказало влияние на глобальные погодные условия. Однако действие Эль-Ниньо ослабевает, и в начале 2025 года ему на смену приходит Ла-Нинья — обратное явление, которое вызывает понижение температуры воды.

По словам Вильфанда, Ла-Нинья будет недолгой и сменится нейтральной фазой уже в апреле. Это значит, что вероятность чрезмерной жары летом 2025 года снижается, и можно ожидать более умеренный температурный режим.

Будет ли лето 2025 года жарким?

На данный момент прогноз остается неопределенным. Некоторые модели показывают, что прохладное лето возможно как своего рода «компенсация» за мягкую зиму. Однако глобальные тренды потепления могут привести к очередному температурному рекорду, особенно если нейтральная фаза быстро сменится новым потеплением.

Снегопады и возможные проблемы весной

Несмотря на теплый январь, в феврале зима вернется, предупреждают специалисты.

Александр Шувалов из центра «Метео» прогнозирует понижение температуры до -15C в европейской части России.

Евгений Тишковец из центра «Фобос» отмечает, что возможны обильные снегопады, но к весне уровень снежного покрова окажется рекордно низким.

Это может создать проблемы для сельского хозяйства, так как снег защищает почву от промерзания. Однако Вильфанд считает, что ситуация не критична и не повлияет на весенний сев.

2025 год может стать одним из самых теплых в истории, но окончательные выводы можно будет сделать только во второй половине года. Если глобальное потепление продолжится, лето 2025 года может оказаться аномально жарким, что приведет к проблемам с погодой, здоровьем и окружающей средой. Однако, если влияние Ла-Нинья сохранится, то лето может быть прохладнее, чем ожидалось.

Зима еще не закончилась — в феврале стоит ждать морозов и снегопадов.

Жителям России стоит быть готовыми к резким климатическим изменениям, а также следить за прогнозами, чтобы заранее подготовиться к возможным аномалиям.