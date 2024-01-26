Готовили на каждый праздник в СССР: сейчас так умеют только бабушки

Всем известно, что в эпоху СССР выбор продуктов питания был ограничен, однако хозяйки умели сделать из привычных и ингредиентов самые настоящие кулинарные шедевры, рецепты которых в наше время не теряют популярности. К одним из таких весьма оригинальных и необычных блюд относится печеночный торт, который в прошлом столетии подавался как праздничное блюдо, сообщает sevastopolmedia.ru.

Этот рецепт печеночного торта действительно интересен и представляет собой необычное блюдо. Вот шаги приготовления:

Ингредиенты:

600-700 г свиной или говяжьей печени

3 яйца

150 мл молока (любой жирности)

100 г муки высшего сорта

3 луковицы

2 моркови

1 головка чеснока

1 пучок укропа

300 г майонеза

60 мл растительного масла

Соль

Перец

Способ приготовления:

Подготовьте печень, овощи и укроп. Пропустите печень вместе с луком через мясорубку.

Добавьте яйца, молоко, тертую морковь, чеснок, муку, растительное масло и специи (соль и перец по вкусу).

Хорошо взбейте все ингредиенты миксером до получения однородного теста.

Подогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выпекайте коржи с начинкой, как блины.

Каждый корж щедро смажьте майонезом.

Смажьте края торта майонезом. Поставьте блюдо в холодильник на пару часов для пропитывания.

Перед подачей украсьте торт укропом или петрушкой.

Этот необычный печеночный торт был популярен в советское время и служил своеобразным кулинарным экспериментом. Вы можете добавить свои изменения к рецепту, например, использовать различные приправы или добавить ингредиенты по вашему вкусу.

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