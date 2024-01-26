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Готовили на каждый праздник в СССР: сейчас так умеют только бабушки

Готовили на каждый праздник в СССР: сейчас так умеют только бабушки

krasivoe-foto.ru

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Всем известно, что в эпоху СССР выбор продуктов питания был ограничен, однако хозяйки умели сделать из привычных и ингредиентов самые настоящие кулинарные шедевры, рецепты которых в наше время не теряют популярности. К одним из таких весьма оригинальных и необычных блюд относится печеночный торт, который в прошлом столетии подавался как праздничное блюдо, сообщает sevastopolmedia.ru.

Этот рецепт печеночного торта действительно интересен и представляет собой необычное блюдо. Вот шаги приготовления:

Ингредиенты:

  • 600-700 г свиной или говяжьей печени
  • 3 яйца
  • 150 мл молока (любой жирности)
  • 100 г муки высшего сорта
  • 3 луковицы
  • 2 моркови
  • 1 головка чеснока
  • 1 пучок укропа
  • 300 г майонеза
  • 60 мл растительного масла
  • Соль

Перец

Способ приготовления:

  • Подготовьте печень, овощи и укроп. Пропустите печень вместе с луком через мясорубку.
  • Добавьте яйца, молоко, тертую морковь, чеснок, муку, растительное масло и специи (соль и перец по вкусу).
  • Хорошо взбейте все ингредиенты миксером до получения однородного теста.
  • Подогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выпекайте коржи с начинкой, как блины.
  • Каждый корж щедро смажьте майонезом.
  • Смажьте края торта майонезом. Поставьте блюдо в холодильник на пару часов для пропитывания.
  • Перед подачей украсьте торт укропом или петрушкой.

Этот необычный печеночный торт был популярен в советское время и служил своеобразным кулинарным экспериментом. Вы можете добавить свои изменения к рецепту, например, использовать различные приправы или добавить ингредиенты по вашему вкусу.

Если вы решите приготовить его, вот некоторые дополнительные советы:

  • Используйте свежую печень: постарайтесь выбрать свежую свиную или говяжью печень для более насыщенного вкуса.
  • Экспериментируйте с начинкой: как упоминается в тексте, вы можете добавить различные ингредиенты, такие как грибы или консервированный горошек, чтобы придать блюду дополнительный вкус и текстуру.
  • Дайте торту пропитаться: после того как торт готов, оставьте его в холодильнике на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался майонезом и другими вкусами.
  • Экспериментируйте с украшением: перед подачей вы можете украсить торт свежим укропом, петрушкой или другими зелеными травами, чтобы придать ему аппетитный вид.
  • Пробуйте с разными соусами: если хотите добавить дополнительный вкус, рассмотрите возможность подачи торта с различными соусами, такими как томатный соус или соус на основе йогурта.

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