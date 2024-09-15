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Голикова предупредила: "Останутся без пенсии". Теперь миллионы пожилых жителей в России вынуждены будут работать

Стало известно, что в последнее время заметно в...

dzen.ru

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Стало известно, что в последнее время заметно выросло количества граждан, занятые проф деятельностью. Связано это с реформой пенсионной системы, проведенной ранее. После того, как был изменен пенсионный возраст, на рынке появилось около 2,7 миллиона новых рабочих мест. Из этого следует, что старшее поколение в результате реформы активно включилось в экономику страны.

Продолжающаяся трудовая активность среди пожилых

Около 60% российских пенсионеров не оставляют работу, демонстрируя стремление продолжать профессиональную деятельность. Это подчеркивает важность и эффективность включения пожилых людей в рабочий процесс, а также необходимость обеспечения им соответствующих условий труда.

Как считает эксперт Голикова, для пожилых теперь очень важно запускать образовательные программы. Они помогут пройти адаптацию к требованиям от работодателей, что очень важно для того, чтобы продолжать работать в предпенсионном возрасте.

Рекордное участие возрастной категории 40-54 года

Кроче всего прочего, стало известно, что в рабочий процесс стали более активно включаться люди в возрасте 40-54 лет. К концу 2023 года этот показатель достиг 93%, что свидетельствует о выосокй занятости возростной группы.

Заключение и вызовы

Повышение пенсионного возраста представляет собой шаг, который открывает новые возможности для экономики, но также требует тщательной проработки социальной политики. Необходимо создать условия, при которых пожилые люди смогут не только продолжать работать, но и делать это с максимальным комфортом и безопасностью.

Это обсуждение и принятие мер касается не только экономической, но и социальной сферы, включая поддержку мобильности и активности пожилых людей. Подход к этому вопросу должен быть комплексным, учитывая как нужды пожилых работников, так и обеспечение общественной безопасности на дорогах.

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