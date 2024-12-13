Генерал Гурулев назвал условие для всеобщей мобилизации в России

Обсуждение возможности всеобщей мобилизации в России вновь вышло на передний план общественного внимания.

Генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, выступая в программе на канале «Царьград», обозначил ключевые моменты, которые могут спровоцировать такой шаг, и поделился своим видением текущей ситуации в армии и Министерстве обороны.

Основание для объявления мобилизации

Виктор Соболев, член Комитета Госдумы по обороне, указал, что решение о всеобщей мобилизации может быть принято только в крайнем случае объявления войны Украине, что автоматически исключит любые отсрочки от воинской службы. Генерал Гурулёв же подчеркнул, что на данный момент не видит необходимости в мобилизации, основывая свою позицию на стабильности текущих военных операций и достаточности имеющихся ресурсов.

«Мы должны сохранять спокойствие и не создавать беспокойство среди населения без весомой на то причины», — заявил Гурулёв.

Последствия громких арестов

Серия арестов высокопоставленных офицеров и чиновников Минобороны, таких как бывший заместитель министра Тимур Иванов и ряд его коллег, вызвала волну обсуждений о коррупции и порядке в ведомстве. Гурулёв признал, что такие действия правоохранительных органов являются частью борьбы с коррупцией, но подчеркнул важность тщательного и справедливого расследования каждого случая.

Внутренняя конкуренция и военная дисциплина

Касаясь темы внутренней конкуренции среди военного командования, Гурулёв отметил, что такая конкуренция существовала всегда и во всех армиях мира. Он уверен, что конкуренция должна способствовать улучшению результатов работы, а не приводить к конфликтам или разрушению дисциплины.

Стратегические учения и поддержание стабильности

Тема недавних стратегических учений, включая отработку применения нестратегического ядерного оружия, была особенно акцентирована Гурулёвым в контексте сдерживания и предупреждения внешних угроз. Генерал подчеркнул, что Россия следует своей военной доктрине, которая допускает использование ядерного оружия только в случае прямой угрозы суверенитету страны.