Генерал Гурулев назвал условие для всеобщей мобилизации в России
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Обсуждение возможности всеобщей мобилизации в России вновь вышло на передний план общественного внимания.
Генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, выступая в программе на канале «Царьград», обозначил ключевые моменты, которые могут спровоцировать такой шаг, и поделился своим видением текущей ситуации в армии и Министерстве обороны.
Основание для объявления мобилизации
Виктор Соболев, член Комитета Госдумы по обороне, указал, что решение о всеобщей мобилизации может быть принято только в крайнем случае объявления войны Украине, что автоматически исключит любые отсрочки от воинской службы. Генерал Гурулёв же подчеркнул, что на данный момент не видит необходимости в мобилизации, основывая свою позицию на стабильности текущих военных операций и достаточности имеющихся ресурсов.
«Мы должны сохранять спокойствие и не создавать беспокойство среди населения без весомой на то причины», — заявил Гурулёв.
Последствия громких арестов
Серия арестов высокопоставленных офицеров и чиновников Минобороны, таких как бывший заместитель министра Тимур Иванов и ряд его коллег, вызвала волну обсуждений о коррупции и порядке в ведомстве. Гурулёв признал, что такие действия правоохранительных органов являются частью борьбы с коррупцией, но подчеркнул важность тщательного и справедливого расследования каждого случая.
Внутренняя конкуренция и военная дисциплина
Касаясь темы внутренней конкуренции среди военного командования, Гурулёв отметил, что такая конкуренция существовала всегда и во всех армиях мира. Он уверен, что конкуренция должна способствовать улучшению результатов работы, а не приводить к конфликтам или разрушению дисциплины.
Стратегические учения и поддержание стабильности
Тема недавних стратегических учений, включая отработку применения нестратегического ядерного оружия, была особенно акцентирована Гурулёвым в контексте сдерживания и предупреждения внешних угроз. Генерал подчеркнул, что Россия следует своей военной доктрине, которая допускает использование ядерного оружия только в случае прямой угрозы суверенитету страны.
«Важно понимать, что каждое решение о применении мощи вооружённых сил должно быть взвешенным и обоснованным, чтобы избежать ненужных эскалаций», — заключил Гурулёв.
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