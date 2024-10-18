Фигуристка Юлия Липницкая родила 2 ребенка от нового избранника

26-летняя фигуристка Юлия Липницкая стала матерью второго ребенка. Об этом со ссылкой на 3 собственных источника пишет «Спорт-Экспресс». Подтверждения от девушки нет и, вероятно, пока не будет, так как о личной жизни она не рассказывает.

По информации издания, олимпийская чемпионка родила примерно 3 недели назад. Отец малыша - человека из сферы фигурного катания, но не Владислава Тарасенко, от которого девушка родила дочку Каталину еще в 2020 году. С ним Липницкая рассталась в 2024 году.

При этом портал Матч ТВ узнал, что отец новорожденного мальчика Юли стал ее новый супруг — хореограф Дмитрий Михайлов. Они поженилась в июне, церемония бракосочетания состоялась у звездной пары в закрытом формате на Рублевском шоссе. Второй супруг Липницкой — ее ровесник.

Напомним, родилась в июне 1998 года в Екатеринбурге.