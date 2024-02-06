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Февраль и март станут аномальными: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

Февраль и март станут аномальными: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

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Граждан Российской Федерации предупреждают, что февраль и март 2024 года будут аномальными, и шокируют жителей многих регионов страны своими погодными сюрпризами и условиями, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно новому прогнозу синоптиков Гидрометеорологического центра РФ, погода в конце зимы и начале весны 2024 года будет аномальной, так как показатели температуры и осадков будут превышать нормы. В феврале ожидается необычно теплая погода, средняя температура во многих регионах страны может превысить норму на 3-5 градусов. Некоторые крупные города, включая Москву, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород могут столкнуться с февральской жарой.

Синоптик Евгений Тишковец также подтверждает этот прогноз, отмечая, что превышение климатической нормы по температуре в феврале составит около 2 градусов. Однако он предупреждает о возможных снегопадах в регионах, расположенных в центральной части Российской Федерации, где количество осадков может превысить обычные показатели на 1,5 раза.

В марте также ожидается необычно теплая погода в большинстве регионов, включая Сибирь, Урал и центр страны. Однако на Чукотке и в некоторых районах Камчатки ожидаются морозы и снегопады. Эти изменения в климате могут вызвать непредвиденные ситуации, крайне неудобные условия и требуют особого внимания со стороны жителей и властей.

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