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Эта очень дешевая крупа превратит почву в чернозем в сентябре– дешево и эффективно

Для тех, кто стремится улучшить качество почвы ...

tiagro.ru

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Для тех, кто стремится улучшить качество почвы на своем участке без необходимости тратить средства на дорогостоящие удобрения, есть простой и доступный метод. Обыденные кукурузная и ячменная крупы оказываются эффективными улучшителями земли благодаря своему богатому составу.

Выбор подходящей крупы для обогащения почвы

Кукуруза и ячмень отлично подходят для естественного улучшения земли, так как они содержат необходимые для здоровья почвы микроэлементы и органические материалы. Эти крупы способствуют развитию микроорганизмов и улучшают структуру земли.

Как правильно подготовить участок к обогащению

Перед тем как приступать, очень важно сначала как следует очистить участок: убрать не только все сорняки, но и остатки растений. После этого почву необходимо как следует перекопать, либо разрыхлить. Это обеспечит лучшую аэрацию и позволит влаге проникнуть.

Саму крупу распределять нужно равномерно по всей земле. Сделать это можно как самостоятельно - вручную, так и используя инструменты для разбрасывания удобрений на крупные площади. После этого, обратите внимание, важный этап: крупу нужно вмешать в верхний слой. Примерная глубина - 5-10 сантиметров.

Уход за почвой после добавления крупы

Немедленно после добавления крупы участок следует обильно полить. Это инициирует процесс разложения крупы и её взаимодействия с почвой. Следует также поддерживать постоянную влажность земли, особенно в первые дни после обработки.

Многие садоводы уже применили этот метод и подтверждают его эффективность в улучшении плодородия почвы. Использование круп как натурального средства для улучшения земли представляет собой бюджетный и экологически безопасный способ добиться лучших урожаев.

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