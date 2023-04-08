Индийская провидица Арчена Нагабушанам заявила, что в США создадут страшный вирус против русских

Известная индийская провидица Арчена Нагабушанам, весьма востребованная у голливудских знаменитостей, некоторых политиков и даже у военных, сделала новое предсказание относительно опасности, которая угрожает России.

Она заявила, что в 2026 году придет страшный вирус, который будет создан искусственно. Сама Арчена любит Россию и считает ее энергетически сильной страной.

Но эту позитивную энергию, говорит она, чувствуют и конкурирующие государства, а потому им это не нравится.

"В 2026-м году Землю накроют новые болезни. Речь идет о вирусе, который станет еще опаснее. Он не природный, создан человеком — не на европейском континенте, а в США", - рассказала Арчена.

По ее словам, разработкой жуткой заразы занимается специалист, родившийся в Италии. Он работает на военном объекте или в спецслужбах Америки. Это будет мощное биооружие, направленное непосредственно на россиян.