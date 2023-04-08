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"Его создадут в США против российских людей": индийская провидица Арчена Нагабушанам предсказала страшную болезнь в 2026 году, вызванную новым вирусом

Индийская провидица Арчена Нагабушанам заявила, что в США создадут страшный вирус против русских
"Его создадут в США против российских людей": индийская провидица Арчена Нагабушанам предсказала страшную болезнь в 2026 году, вызванную новым вирусом

Фото: открытые источники

Известная индийская провидица Арчена Нагабушанам, весьма востребованная у голливудских знаменитостей, некоторых политиков и даже у военных, сделала новое предсказание относительно опасности, которая угрожает России.

Она заявила, что в 2026 году придет страшный вирус, который будет создан искусственно. Сама Арчена любит Россию и считает ее энергетически сильной страной.
Но эту позитивную энергию, говорит она, чувствуют и конкурирующие государства, а потому им это не нравится.

"В 2026-м году Землю накроют новые болезни. Речь идет о вирусе, который станет еще опаснее. Он не природный, создан человеком — не на европейском континенте, а в США", - рассказала Арчена.

По ее словам, разработкой жуткой заразы занимается специалист, родившийся в Италии. Он работает на военном объекте или в спецслужбах Америки. Это будет мощное биооружие, направленное непосредственно на россиян.

"Вирус создадут специально против российского населения", - сказала Арчена.

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