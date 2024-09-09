Джиллиан Андерсон опубликовала книгу о женских сексуальных фантазиях

В своем последнем литературном проекте, книге под названием "Want" ("Желание"), Джиллиан Андерсон представляет сборник из более чем 170 анонимных рассказов о женских сексуальных фантазиях. Источником вдохновения для Андерсон послужила книга Нэнси Фрайдей "Мой тайный сад", вышедшая в 1973 году.

Ранее в этом году Андерсон обратилась к женщинам с призывом присылать ей письма с описаниями их интимных мечтаний. Откликнувшихся оказалось более 1800. В итоге актриса вместе с издательской командой систематизировала и включила часть этих историй в свою книгу, организовав их по 13 разделам, включая такие темы, как "Власть и подчинение" и "Исследование".

Во время промоции книги Андерсон открыто обсудила проблемы, связанные со стигматизацией женских сексуальных желаний. Она призналась, что ей самой было нелегко делиться личными мыслями: "Описывая давно существующие в моем сознании фантазии, я ощутила неожиданную интимность, которая заставила меня почувствовать себя уязвимой".

Книга "Want" призвана дать голос скрытым желаниям многих женщин, иллюстрируя их разнообразие и богатство, как в случае с одной из участниц, которая мечтает о страстных моментах с певцом Гарри Стайлсом. Это издание ставит своей целью поднять вопрос о важности и нормальности женской сексуальности в общественном дискурсе, пишет kino-teatr.ru.