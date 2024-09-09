Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Джиллиан Андерсон опубликовала книгу о женских сексуальных фантазиях

В своем последнем литературном проекте, книге п...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В своем последнем литературном проекте, книге под названием "Want" ("Желание"), Джиллиан Андерсон представляет сборник из более чем 170 анонимных рассказов о женских сексуальных фантазиях. Источником вдохновения для Андерсон послужила книга Нэнси Фрайдей "Мой тайный сад", вышедшая в 1973 году.

Ранее в этом году Андерсон обратилась к женщинам с призывом присылать ей письма с описаниями их интимных мечтаний. Откликнувшихся оказалось более 1800. В итоге актриса вместе с издательской командой систематизировала и включила часть этих историй в свою книгу, организовав их по 13 разделам, включая такие темы, как "Власть и подчинение" и "Исследование".

Во время промоции книги Андерсон открыто обсудила проблемы, связанные со стигматизацией женских сексуальных желаний. Она призналась, что ей самой было нелегко делиться личными мыслями: "Описывая давно существующие в моем сознании фантазии, я ощутила неожиданную интимность, которая заставила меня почувствовать себя уязвимой".

Книга "Want" призвана дать голос скрытым желаниям многих женщин, иллюстрируя их разнообразие и богатство, как в случае с одной из участниц, которая мечтает о страстных моментах с певцом Гарри Стайлсом. Это издание ставит своей целью поднять вопрос о важности и нормальности женской сексуальности в общественном дискурсе, пишет kino-teatr.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

эко обработка от тараканов отзывы

Новости Казани

день назад

Смотровая площадка «Казан» вошла в топ - 10 самых романтичных мест России

Важное в РТ

2 дня назад

Везде и сразу: информация о ребрендинге Т2 появилась одновременно на 207 цифровых билбордах миллионника

плиточник частный мастер недорого в Москве

Новости Казани

19 часов назад

Потопов после дождя в Казани больше не будет

Новости Татарстана

день назад

Учителя Челнов жалуются на зарплаты

Новости Татарстана

день назад

Татарстан завершает подготовку к отопительному сезону

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане осудили мошенника, который обещал вернуть бойцов с СВО

Новости Татарстана

17 часов назад

Опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем
Новости Татарстана
19 часов назад

В Татарстане авиабилеты подорожали на 20%

В первой половине года стоимость авиабилетов ув...

Новости Татарстана

20 минут назад

Появились результаты выборов в Госсовет РТ после обработки 99% бюллетеней

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане началась вакцинация против гриппа

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане начали штрафовать за недопуск газовиков в квартиры
Последним победителем розыгрыша iPhone 15 стала...
Новости Татарстана
50 минут назад

Последним победителем розыгрыша iPhone 15 стала нижнекамка Алия Илдарханова

Новости Татарстана

19 часов назад

Жительница Зеленодольска приняла участие в выборах по пути в роддом

Новости Казани

19 часов назад

Рустам Минниханов голосовал на выборах в Госсовет Татарстана

Новости Казани

день назад

Минниханов поздравил команду «Зенит-Казань» с победой

В выборах приняли участие 32,2% зарегистрирован...
Новости Казани
19 часов назад

В выборах приняли участие 32,2% зарегистрированных избирателей
Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-...
Новости Казани
день назад

Реабилитационный центр под Казанью закрылся из-за нарушений 