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«Другого не будет, будет снег»: Роман Вильфанд ошарашил россиян прогнозом на Новый год по каждому региону

С приближением календарной зимы, погода в Центр...

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С приближением календарной зимы, погода в Центральной части российского государства продолжает удивлять слякотью и удерживающимися на деревьях пожелтевшими листьями, что нехарактерно для этого времени года.

Необычная погодная картина отмечена по всей стране, включая Сибирь и Дальний Восток, где температуры значительно превышают климатические нормы.

Аномальное тепло захватывает Россию

Синоптик из прогностического центра «Метео» подчеркнул, что в этом году температурные аномалии затронули не только Центральную Россию, но и более широкие территории страны. На Урале и в Сибири температуры на 15-17 градусов выше обычного, а в Анадыре температура воздуха достигла +2 градусов, что крайне необычно для этого периода.

Ожидается резкое похолодание

По словам метеорологов, уже к концу текущей недели ожидается значительное изменение погоды. Влияние приближающегося циклона принесет в центральные регионы России рекордное потепление до +5...+7 градусов. Однако вскоре после этого резко похолодает, и температуры упадут до зимних отметок.

Снеговой покров образуется к концу ноября

Как отметил синоптик, после кратковременного потепления наступят морозы, и к пятнице дожди перейдут в снег. Температура в Московской области может опуститься до -1...-4 градусов. Предполагается, что снег, выпавший в конце ноября, не растает и образует постоянный снежный покров.

Прогнозы для других регионов

Ильин также прокомментировал ситуацию в других регионах:

  • Сибирь: дневные температуры ожидаются на уровне -3...-5 градусов в центре и до -20...-25 в Арктической Сибири.
  • Урал: в южной части региона температура будет около нуля, в северных районах — заметные морозы.
  • Дальний Восток: Приморский край сохранит температуру от +2 до +7 градусов в дневное время.

Предстоящая зима обещает быть полной неожиданностей с резкими перепадами температуры и ранними снегопадами. Эти условия требуют от жителей и муниципальных служб повышенной готовности к внезапным изменениям погоды, подчеркивая важность своевременной подготовки к зимнему сезону.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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