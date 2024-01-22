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· Алина Алмакаева

Дракон осчастливит: Глоба назвал три знака зодиака, которым символ года преподнесет шикарный 2024

Дракон осчастливит: Глоба назвал три знака зодиака, которым символ года преподнесет шикарный 2024

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Известный астролог Павел Глоба представил астрологический прогноз на 2024 год, где символом стал зеленый деревянный дракон. Специалист по звездам утверждает, что этот символ будет охранять три знака зодиака на протяжении всего года. Представителям этих знаков не о чем беспокоиться, так как дракон поможет им решить все проблемы.

Ракам 2024 год обещает процветание и финансовый успех. У представителей водного знака ожидается прибавление в семье. Возможно, это вызывает у вас опасения, но астролог считает, что сейчас самое лучшее время для этого. Год дракона щедро одарит вас деньгами, если вы будете трудолюбивы и настойчивы.

Представителей огненного знака - Львов - ждет изменение к лучшему в 2024 году. Вначале года вы примете решение изменить свою жизнь, и в этом вам поможет дракон. Вы легко избавитесь от вредных привычек, скучной работы и токсичного окружения. Символ года будет следить за вами с пристальным вниманием и поможет избегать срывов. К концу года вы найдете свою вторую половинку, которая будет полностью поддерживать вас на выбранном пути.

Представители земного знака - Девы - в 2024 году станут ярче звезд. Символ года подарит вам уверенность в себе и бесконечный поток энергии, с помощью которых вы сможете совершить невероятное. Все будет подвластно вам, поэтому астролог рекомендует браться за любую работу, вы справитесь со всем. Смелость и настойчивость принесут вам множество полезных знакомств, ценных навыков и больших перспектив.

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