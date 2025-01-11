Температурные аномалии в Татарстане сохранятся на этой неделе

Гидрометцентр РТ информирует о том, что в РТ в на этой и следующей неделе сохранится аномальная жара. С 11 по 20 января температура повысится больше, чем обычно, что для республики равно минус 9,5 С, а для столицы Татарстана — минус 8,7 С.



Также на этих выходных в регионе прогнозируют плохую видимость на дорогах и опасный гололед.