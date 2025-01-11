Температурные аномалии в Татарстане сохранятся на этой неделе
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Гидрометцентр РТ информирует о том, что в РТ в на этой и следующей неделе сохранится аномальная жара. С 11 по 20 января температура повысится больше, чем обычно, что для республики равно минус 9,5 С, а для столицы Татарстана — минус 8,7 С.
Также на этих выходных в регионе прогнозируют плохую видимость на дорогах и опасный гололед.
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