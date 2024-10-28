Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Досрочная победа над Холлоуэем говорит об огромном потенциале Топурии, считает чемпион АСА Гончаров

В мире смешанных боевых искусств очередное знач...

fight.ru

Подписаться в Telegram

В мире смешанных боевых искусств очередное значимое событие вызвало широкий резонанс среди фанатов и экспертов. Евгений Гончаров, чемпион АСА в тяжелом весе, в беседе с «Матч ТВ» выразил свое восхищение Илией Топурией после его впечатляющей победы над американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 308. Топурия, представляющий Испанию, завоевал внимание мировой общественности, успешно защитив свой титул в полулегком весе техническим нокаутом в третьем раунде.

Восходящая звезда ММА

Илия Топурия продолжает оставаться непобедимым в ММА, наращивая свой рекорд до 16 побед без единого поражения. Встреча с Холлоуэем стала для него испытанием, которое он с блеском преодолел, завершив бой досрочно. Это поражение стало для Холлоуэя восьмым в карьере и первым, когда он проиграл нокаутом.

Отзывы экспертов

Евгений Гончаров подчеркнул, что досрочная победа Топурии над таким сильным противником, как Холлоуэй, несомненно, подтверждает его высокий класс, пишет sportbox.ru.

Перспективы Топурии

Такой исход боя укрепляет позиции Топурии не только как чемпиона, но и как одного из самых перспективных бойцов в полулегком весе. Его способность завершать бои досрочно, демонстрируя при этом техническое мастерство и стратегическое мышление, открывает перед ним большие возможности для дальнейшего развития карьеры в ММА.

Вывод

Илия Топурия продолжает впечатлять мир смешанных боевых искусств своими достижениями и подходом к каждому поединку. Его последняя победа на UFC 308 является ярким тому подтверждением, поднимая его статус в глазах критиков и поклонников этого вида спорта. Похоже, что перед Топурией открываются новые горизонты, и мир с нетерпением ожидает его следующих выступлений.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Интересное в Казани

день назад

Как развиваться в условиях кризиса: основательница строительной компании из Казани делится советами – простыми и не очень

сэс королев официальный

Новости Татарстана

13 часов назад

Рустам Минниханов показал свою собаку

Интересное в Казани

2 дня назад

Казанский предприниматель Матвей Северянин помогает коллегам создавать Телеграм-каналы под ключ, и вот отзыв одного из них: «Не думал, что у меня в республике СТОЛЬКО клиентов!»

подключение посудомоечной машины в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

Жителей Татарстана осудят за мошенничество на 67 млн рублей

Новости Татарстана

15 часов назад

В Нижнекамске 27 октября выпал первый снег

Новости Татарстана

17 часов назад

Автомобилист погиб, столкнувшись с легковушкой на трассе в Сармановском районе

Новости Татарстана

20 часов назад

Попова считает, что не стоит выделять деньги на шоу 22-летней Алины Загитовой

Новости Татарстана

15 часов назад

Открытие движения по Вознесенскому тракту планируют к 10 ноября
Новости Казани
14 часов назад

27-летняя невеста из Казани сыграла свадьбу почти за 800 тысяч рублей на шоу

Отношения у пары начались позже

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане благоустроят пляж

Интересное в Казани

день назад

Гастрономическое удовольствие в центре города: редакция рекомендует, где вкусно поесть в Казани

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане 26 октября машины столкнулись лоб в лоб

Новости Казани

16 часов назад

На башне Сююмбике в Казани отреставрируют полумесяц
Вот козел!: в аэропорту Бегишево случился переп...
Новости Татарстана
8 часов назад

Вот козел!: в аэропорту Бегишево случился переполох

Новости Казани

17 часов назад

Посол Казахстана Абаев похвалил саммит БРИКС в Казани

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане ожидается дождь со снегом и +7 градусов

Новости Татарстана

день назад

Глава Татарстана Минниханов оценил саммит БРИКС в Казани
ВТБ Лизинг поставил партию фургонов для грузопе...
Важное в РТ
5 дней назад

ВТБ Лизинг поставил партию фургонов для грузоперевозок в Республике Татарстан