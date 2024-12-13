Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Добавляем в «Селедку под шубой» дополнительный секретный ингредиент — и салат становится в 10 раз вкуснее: обычно так готовить не принято

Селедка под шубой — один из главных символов пр...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Селедка под шубой — один из главных символов праздничного стола в России, особенно в Новый год. Однако классический рецепт можно значительно улучшить, добавив в него необычный ингредиент.

Этот простой, но эффектный секрет придаст блюду новый вкус и свежесть, а ваши гости будут в восторге.

Что делает селедку под шубой еще вкуснее?

Неожиданный, но невероятно удачный ингредиент — зеленое яблоко. Оно добавляет приятную кислинку и легкость, делая салат более гармоничным и интересным.

Преимущества добавления яблока

  • Баланс вкусов. Яблочная кислинка отлично компенсирует насыщенность майонеза и солёность сельди.
  • Новая текстура. Хруст яблока добавляет оригинальности привычному блюду.
  • Свежесть. Салат становится легче и аппетитнее, сохраняя свою насыщенность.

Ингредиенты для селедки под шубой с яблоком

Для приготовления салата вам понадобятся:

  • Филе сельди — 300 г;
  • Картофель (отварной) — 3 шт.;
  • Морковь (отварная) — 2 шт.;
  • Свекла (отварная) — 2 шт.;
  • Яйца (варёные) — 3 шт.;
  • Зеленое яблоко — 1 шт.;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Майонез — 200 г;
  • Соль, перец — по вкусу.

Как приготовить?

  • Шаг 1: Подготовка продуктов

Нарежьте филе сельди мелкими кубиками.
Лук мелко порежьте, обдайте кипятком, чтобы убрать горечь.
Картофель, морковь, свеклу и яйца натрите на крупной тёрке.
Яблоко натрите на терке непосредственно перед сборкой, чтобы оно не потемнело.

  • Шаг 2: Сборка салата

Первый слой: тертый картофель. Посолите, смажьте тонким слоем майонеза.
Второй слой: филе сельди.
Третий слой: лук.
Четвёртый слой: тертое яблоко. Этот слой придаёт салату особую изюминку. Слегка промажьте майонезом.
Пятый слой: тертая морковь.
Шестой слой: яйца.
Седьмой слой: свекла. Этот слой станет верхушкой салата, его также следует покрыть майонезом.

  • Шаг 3: Украшение и охлаждение

Украсьте салат зеленью, узорами из майонеза или гранатовыми зернами.
Перед подачей поставьте салат в холодильник на 2–3 часа, чтобы слои хорошо пропитались.

Советы для лучшего результата

  • Выбирайте сочные и кислые сорта яблок, такие как «Грэнни Смит» — они идеально подходят для этого рецепта.
  • Чтобы салат был менее калорийным, замените часть майонеза на нежирный йогурт.
  • Экспериментируйте: добавьте немного орехов или изюма для ещё большей оригинальности.

Почему стоит попробовать?

Этот обновленный вариант селедки под шубой удивит ваших гостей и подарит новые вкусовые впечатления. Яблоко делает салат не только вкуснее, но и легче, что особенно актуально для праздничного стола, на котором всегда много сытных блюд.

Селедка под шубой с добавлением яблока — это шаг к совершенствованию традиционного блюда. Попробуйте этот простой трюк, и ваше блюдо станет главным украшением праздника.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане на 22,3% могут повысить тарифы на ЖКУ в 2025 году

Новости России

день назад

Клиенты ВТБ смогут оплачивать покупки за рубежом по QR

чем заклеить вентиляцию

Новости Казани

4 часа назад

Полиция назвала причину скопление правоохранителей у бара в центре Казани

Важное в РТ

3 дня назад

Казань попала в топ городов, где раньше всех ложатся спать

freecad уроки в Самаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в результате ДТП пострадало 213 диких животных

Новости Казани

день назад

В Казани задержали ОПГ за обнал более 2,5 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане вновь зафиксировано подорожание бензина и дизельного топлива

Новости Казани

день назад

В Казани из нового перинатального центра впервые выписали тройняшек

Новости Казани

день назад

В Казани искусственный интеллект будет искать сосульки на крышах
Лонгриды
22 часа назад

«У нас сложилась банда»: в Казани прошла премьера фильма «Елки 11»

В Казани состоялась премьера долгожданного филь...

Новости Татарстана

14 минут назад

За сутки в Казани произошло 267 ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучать не придется: редакция собрала гид по развлечениям в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов встретился с руководителем молдавской партии социалистов Игорем Додоном

Новости Татарстана

4 часа назад

Утраченные исторические здания исключают из реестра ОКН
В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз м...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане утверждены новые тарифы на вывоз мусора

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане за неделю подорожали колбаса, мясо и овощи

Новости Казани

5 часов назад

В Казани ограничат движение по ряду улиц из-за подготовки и проведения новогодних мероприятий

Новости Татарстана

5 часов назад

Раис Татарстана поручил усилить контроль за уборкой снега
Новости России
4 дня назад

Лимит на удачу: реальные истории людей, которые очень не вовремя остались без интернета