Добавляем в «Селедку под шубой» дополнительный секретный ингредиент — и салат становится в 10 раз вкуснее: обычно так готовить не принято

Селедка под шубой — один из главных символов праздничного стола в России, особенно в Новый год. Однако классический рецепт можно значительно улучшить, добавив в него необычный ингредиент.

Этот простой, но эффектный секрет придаст блюду новый вкус и свежесть, а ваши гости будут в восторге.

Что делает селедку под шубой еще вкуснее?

Неожиданный, но невероятно удачный ингредиент — зеленое яблоко. Оно добавляет приятную кислинку и легкость, делая салат более гармоничным и интересным.

Преимущества добавления яблока

Баланс вкусов. Яблочная кислинка отлично компенсирует насыщенность майонеза и солёность сельди.

Новая текстура. Хруст яблока добавляет оригинальности привычному блюду.

Свежесть. Салат становится легче и аппетитнее, сохраняя свою насыщенность.

Ингредиенты для селедки под шубой с яблоком

Для приготовления салата вам понадобятся:

Филе сельди — 300 г;

Картофель (отварной) — 3 шт.;

Морковь (отварная) — 2 шт.;

Свекла (отварная) — 2 шт.;

Яйца (варёные) — 3 шт.;

Зеленое яблоко — 1 шт.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Майонез — 200 г;

Соль, перец — по вкусу.

Как приготовить?

Шаг 1: Подготовка продуктов

Нарежьте филе сельди мелкими кубиками.

Лук мелко порежьте, обдайте кипятком, чтобы убрать горечь.

Картофель, морковь, свеклу и яйца натрите на крупной тёрке.

Яблоко натрите на терке непосредственно перед сборкой, чтобы оно не потемнело.

Шаг 2: Сборка салата

Первый слой: тертый картофель. Посолите, смажьте тонким слоем майонеза.

Второй слой: филе сельди.

Третий слой: лук.

Четвёртый слой: тертое яблоко. Этот слой придаёт салату особую изюминку. Слегка промажьте майонезом.

Пятый слой: тертая морковь.

Шестой слой: яйца.

Седьмой слой: свекла. Этот слой станет верхушкой салата, его также следует покрыть майонезом.

Шаг 3: Украшение и охлаждение

Украсьте салат зеленью, узорами из майонеза или гранатовыми зернами.

Перед подачей поставьте салат в холодильник на 2–3 часа, чтобы слои хорошо пропитались.

Советы для лучшего результата

Выбирайте сочные и кислые сорта яблок, такие как «Грэнни Смит» — они идеально подходят для этого рецепта.

Чтобы салат был менее калорийным, замените часть майонеза на нежирный йогурт.

Экспериментируйте: добавьте немного орехов или изюма для ещё большей оригинальности.

Почему стоит попробовать?

Этот обновленный вариант селедки под шубой удивит ваших гостей и подарит новые вкусовые впечатления. Яблоко делает салат не только вкуснее, но и легче, что особенно актуально для праздничного стола, на котором всегда много сытных блюд.

Селедка под шубой с добавлением яблока — это шаг к совершенствованию традиционного блюда. Попробуйте этот простой трюк, и ваше блюдо станет главным украшением праздника.

