«До 1 апреля». Тревожный прогноз президента Владимира Путина начинает сбываться

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последствия остановки транзита российского газа...

mk.ru

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Европа сталкивается с серьезным испытанием в сфере энергетики после того, как был приостановлен транзит российского газа.

Это событие вызвало резкое увеличение стоимости голубого топлива, оставив страны региона перед лицом угрозы энергетической безопасности и необходимостью срочно искать альтернативные источники энергии.

Эскалация цен на энергетическом рынке

Недавно на европейской бирже ICE был зафиксирован рекордный скачок цен на газ — до 620 долларов за тысячу кубометров, что стало максимальной отметкой с февраля прошлого года. Это рост цен непосредственно связан с истечением соглашения о транзите через Украину и последующим отказом Киева продлить этот контракт, несмотря на предложения о передаче прав на поставки газа странам ЕС.

Проблемы с хранением и потреблением

Существенное влияние на рынок оказывает и текущее состояние европейских газовых хранилищ, уровень заполненности которых сократился до менее 50%, что на 18.2% ниже, чем в прошлом году. Аналитики предупреждают, что до начала апреля запасы могут снизиться до критически низких 34-42%.

Экспертные мнения и меры по стабилизации

Эксперты, такие как Сергей Пикин из Фонда энергетического развития, подчеркивают, что летний период будет критически важен для восполнения запасов до уровня в 90%, что необходимо для подготовки к следующему отопительному сезону.

В ответ на кризис, Европейская комиссия рассматривает введение временных мер, таких как установление потолка цен на газ, чтобы сдержать дальнейший рост тарифов и обеспечить энергетическую стабильность региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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