Длинные выходные всех подставят: синоптики резко изменили прогноз на 4 ноября

В России на пороге праздничные выходные, которые продлятся 3 дня. Однако, согласно прогнозам метеорологов, хорошее настроение россиянам может испортить плохая погода, сообщает PRIMPRESS.

Синоптики сообщили, что в ближайшие выходные на центральные территории РФ придет новый циклон, который будет атаковать жителей европейской части России на протяжении трех дней.

Температура воздуха в субботу 4 ноября в столице нашего государства и в ближайших к ней регионах опуститься ниже нуля. В самой Москве столбики термометров будут показывать до минус 2 градусов, а в других городах будет еще холоднее. В воскресенье и понедельник 5 и 6 ноября ожидается потепление до плюс 12 градусов.

Однако, несмотря на относительно теплую температуру воздуха, выходные омрачат осадки в виде дождей на протяжении всех трех дней.