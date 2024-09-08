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"Для борьбы с Западом": В Госдуме прозвучало важное заявление о мобилизации в России

В последнее время в России активно обсуждается ...

dzen.ru

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В последнее время в России активно обсуждается тема возможной мобилизации. Слухи и спекуляции вокруг этого вопроса не утихают, но официальные лица в Кремле категорически отвергают предположения о планах на проведение мобилизации в сентябре 2024 года.

Ситуация осложняется военными действиями, в частности, после того как войска Украины совершили прорыв в Курскую область. В интернете появились домыслы о том, что следующие цели атаки могут быть направлены на Белгородскую и Брянскую области, что, по мнению некоторых, требует новой мобилизации.

В рамках политической арены Госдумы мнения депутатов разделились. Алексей Журавлёв выразил мнение о необходимости формирования мобилизационного резерва для противодействия внешним угрозам, а не только для конфликта с Украиной. В то время как Виктор Соболев заявил, что планов по мобилизации в ближайшем будущем нет.

Официально, российское правительство не планирует проводить новую волну мобилизации. На закрытом мероприятии министр обороны Андрей Белоусов уточнил, что продолжится набор добровольцев в армию, но масштабной мобилизации ожидать не стоит. Подтверждение этому дал и президент Владимир Путин, отмечая, что текущего числа военных достаточно для выполнения задач на Украине.

Западные аналитики и СМИ продолжают предсказывать возможность новой мобилизации к концу года, особенно после недавних событий на Курском направлении. Однако пока что все официальные источники в России едины в своих заявлениях о стабильности и достаточности текущих сил.

Эти обсуждения подчеркивают неопределенность и напряженность, которая существует в российском обществе и медиапространстве, вокруг вопросов национальной безопасности и мобилизационной готовности, пишет mosaica.ru.

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