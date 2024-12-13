Деньги уже точно обесценятся: названо время «обнуления» сбережений россиян - прогноз Михаила Делягина

Экономическая ситуация в России вызывает всё больше тревог среди экспертов. По прогнозам известного экономиста Михаила Делягина, если Центральный банк и Министерство финансов не смогут сдержать растущую инфляцию, к началу 2025 года россияне рискуют столкнуться с ещё большим обесцениванием своих сбережений, сообщает Deita.ru.

Почему инфляция растёт?

Одной из ключевых проблем, по мнению Делягина, является неправильное планирование бюджета. Федеральный бюджет на 2025 год составлен с учётом целевого показателя инфляции, установленного Центральным банком на уровне 4,5%. Однако текущая экономическая реальность говорит об обратном.

По итогам 2024 года инфляция, по прогнозам правительства, составит от 8% до 9%, что в два раза превышает заявленные целевые значения.

Сохранение высоких темпов роста цен в 2025 году может привести к дальнейшему падению покупательной способности граждан.

Экономист также подчёркивает, что действия естественных монополий, которые регулярно увеличивают свои издержки, усугубляют общую экономическую ситуацию.

Что угрожает сбережениям россиян?

Рост инфляции снижает реальную стоимость денег. В такой ситуации:

Накопления на банковских счетах теряют свою ценность.

Проценты по вкладам не успевают за темпами роста цен.

Увеличиваются расходы на повседневные товары и услуги.

Если инфляцию не удастся взять под контроль, это может привести к дальнейшему снижению уровня жизни и увеличению социальной напряжённости.

Меры борьбы с инфляцией

Делягин предлагает ряд решений для стабилизации ситуации:

Контроль естественных монополий. Установление строгого регулирования, которое ограничит их произвольное увеличение издержек, влияющих на экономику.

Запрет валютных спекуляций. Ограничение операций с долларом и евро для стабилизации курса рубля и снижения зависимости от внешних факторов.

Повышение эффективности бюджета. Пересмотр текущих экономических планов с учётом реальных данных, а не оптимистичных прогнозов.

Что могут сделать граждане?

Эксперты советуют россиянам быть готовыми к возможным экономическим потрясениям и заранее предпринимать меры для защиты своих сбережений:

Диверсифицируйте активы. Вложение средств в иностранную валюту, драгоценные металлы или недвижимость поможет сохранить ценность накоплений.

Используйте инструменты с фиксированным доходом. Вклады с повышенными процентными ставками или облигации могут стать безопасным выбором.

Изучайте экономическую ситуацию. Понимание текущих тенденций позволяет принимать обоснованные финансовые решения.

Инфляция остаётся серьёзной угрозой для экономической стабильности в России. Без активных и продуманных действий со стороны государственных органов ситуация может ухудшиться, что ударит по благосостоянию граждан. Михаил Делягин призывает к немедленным мерам по борьбе с инфляцией, чтобы предотвратить обесценивание денег и сохранить финансовую устойчивость страны.

