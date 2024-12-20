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Цены на квартиры упадут сразу до уровня 2018 года: эксперты поделились, что произойдет

2024 год принес с собой значительные изменения ...

dzen.ru

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2024 год принес с собой значительные изменения для российского рынка недвижимости, главным образом из-за радикальных корректировок в секторе ипотечного кредитования.

Рост процентных ставок и увеличение минимальных первоначальных взносов поставили перед покупателями и продавцами новые серьезные вызовы.

Драматическое увеличение ипотечных ставок

С началом года средние ставки по ипотеке для новостроек достигли рекордных 16,7%, а для вторичного жилья — 16,9%. Это ужесточение условий финансирования сопровождалось поднятием минимального первоначального взноса с 20% до 30%, что привело к сокращению количества сделок по всей стране. Особенно заметный спад наблюдался на вторичном рынке, где спрос упал на 26%.

Непредвиденные эффекты ужесточения кредитных условий

Неожиданным последствием ужесточения кредитной политики стало падение стоимости жилья на 10% уже к февралю, после стабильности цен в начале года. В последующие месяцы продавцы стали активнее снижать цены, что привело к временному оживлению рынка. Тем не менее, долгосрочные прогнозы остаются пессимистичными, с предположениями о возможном падении цен до 50% к концу года.

Как адаптироваться к новой реальности?

Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям осуществлять тщательный анализ рынка и ожидать возможное дальнейшее снижение цен перед принятием решений о покупке. Продавцам советуют рассмотреть корректировку ценовой политики для привлечения инвесторов и ускорения сделок.

Перспективы рынка в новой экономической ситуации

Текущий кризис открывает уникальные возможности для переосмысления стратегий как для покупателей, так и для продавцов недвижимости. На фоне снижения спроса и цен, российский рынок недвижимости может пережить период значительных трансформаций, который потенциально выведет его на новый уровень стабильности и доступности в более долгосрочной перспективе.

Эти перемены ставят перед участниками рынка задачу адаптации к изменениям и использованию возникающих возможностей для обеспечения своего успешного будущего.

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