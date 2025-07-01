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Чем лучше подкормить лук и чеснок в конце июня начале июля, чтобы спасти тускнеющие перья: метода агронома

В июне жаркая погода может стать причиной стрес...

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В июне жаркая погода может стать причиной стресса для чеснока и лука. Высокие температуры и частые поливы ослабляют растения, поэтому агроном Людмила Шубина даёт рекомендации, как правильно ухаживать за ними в жару, чтобы сохранить урожай.

1. Подкормка чеснока и лука в жаркое время

Частый полив вымывает азот из почвы, что ослабляет растения и вызывает пожелтение листьев. Чтобы этого избежать, используйте азотные удобрения в умеренных дозах, следуя инструкции. Если нет минеральных удобрений, можно использовать травяной настой с мочевиной:

  • Залейте траву водой, добавьте 1 ст. л. мочевины.

  • Настойте смесь неделю и поливайте растения этим раствором.

2. Почему желтеют листья?

Жара и интенсивное солнце вызывают стресс у растений. Пожелтение может также быть связано с:

  • Недостатком азота и микроэлементов.

  • Поражением луковой мухой, которая повреждает корни.

3. Защита от луковой мухи

Для предотвращения появления луковой мухи соблюдайте севооборот и не сажайте лук на одном месте несколько лет подряд. Присыпайте грядки золой или смесью золы с табачной пылью. Регулярно поливайте растения аммиачной водой для защиты от вредителей.

4. Полив и уход за растениями

Поливайте растения раз в неделю, обильно, но не слишком часто. Это поможет поддержать корневую систему и предотвратить застой воды. Рыхление почвы улучшает доступ кислорода, а мульчирование соломой или листьями помогает сохранить влагу и уменьшить рост сорняков.

Соблюдая эти советы, вы сможете защитить чеснок и лук от жары, вредителей и улучшить их здоровье, обеспечив хорошее количество урожая.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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