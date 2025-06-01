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"Будут подниматься из пепла в июне-2025": Володина предрекает этому знаку новый путь, полный радости

Астролог Василиса Володина поделилась неожиданн...

goodhouse.ru

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Астролог Василиса Володина поделилась неожиданным прогнозом для Козерогов. С её слов, с мая 2025 года представители этого знака начнут переживать глубокую внутреннюю трансформацию — как Феникс, который возрождается из пепла.

Что это значит

Володина объясняет: это не просто перемены, а настоящий переломный момент в жизни. Понадобится немало терпения и внутренней силы. Козерогам придётся выйти из привычной зоны комфорта и сделать шаг в неизвестность.

Что изменится

По словам астролога, изменения затронут сразу несколько сфер:

– Работу и карьеру;
– Отношения с близкими;
– Финансовое положение;
– Общее состояние и здоровье.

Кто-то может столкнуться с разочарованием, потерей, предательством. Но Володина уверяет — всё это нужно, чтобы освободиться от старых схем мышления и поведения.

Будет нелегко, но важно не сдаваться

Астролог предупреждает: возможны тяжёлые решения, конфликты, эмоциональные потрясения и чувство опустошённости. Однако именно эти моменты помогут укрепить характер. Главное — не терять веру в себя.

Что поможет пройти этот путь

– Готовность меняться;
– Умение отпускать прошлое;
– Внутренняя устойчивость;
– Поддержка тех, кто рядом.

Володина подчёркивает: звёзды дают лишь направление. Как поступить — каждый решает сам. Но именно через испытания Козероги смогут выйти на новый уровень жизни — более осознанный, зрелый и сильный.

Год Деревянной Змеи станет временем переосмысления и перезагрузки. Не бойтесь перемен — за ними скрываются новые возможности, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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