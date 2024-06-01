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«Будет вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали будущее СВО

Прогнозы выдающихся предсказателей о конце СВО на украинской территории настолько разнятся, что вызывают интерес у людей.

Яна Лаушкина

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Прогнозы выдающихся предсказателей о конце СВО на украинской территории настолько разнятся, что вызывают интерес у людей.

Одна из ясновидящих, Тамара Глоба, утверждает, что конфликт придет к завершению уже к 2024 году, несмотря на високосный год, который обычно сопровождается невзгодами. Ее предсказание наполнено надеждой и оптимизмом.

С другой стороны, видный прорицатель Константин Дараган предсказывает, что СВО продлится как минимум до 2028 года, в отличие от более оптимистичного прогноза Глобы. Он указывает на значительные перемены, которые ожидаются в России к тому времени. Взгляды ясновидящих различны, и только время покажет, кто из них окажется ближе к истине.
По прогнозам экстрасенса, ожидается резкое изменение политики в России в ближайшем будущем. К концу 2024 года планируются строгие новшества как внутри страны, так и за ее пределами. Пророчество также гласит о разделении Украины на три части, что сильно повлияет на мировую обстановку, сообщает PROKAZAN.

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