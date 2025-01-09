Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников

Казанские психологи рассказали, начать работать после праздников

Праздники позади, но вместо бодрого настроения на работу приходит усталость, апатия и потеря мотивации. Для кого-то праздничные дни оказались слишком бурными, для других — временем решения семейных и бытовых вопросов, из-за чего полноценного отдыха так и не получилось. Такое состояние, которое иногда называют постпраздничной депрессией, связано с истощением организма и психики.

Как плавно вернуться в рабочий ритм и справиться с чувством опустошения? Вместе с психологами Еленой Торчевской и Иваном Звягиным мы собрали практические советы, которые помогут восстановить энергию, настроиться на продуктивность и вновь почувствовать вкус к работе.

Постепенное возвращение: начните с малого

Первые дни на работе после праздников могут стать настоящим испытанием, если сразу пытаться взяться за сложные задачи.

«Начинайте с небольших, несложных заданий. Это поможет плавно войти в ритм и избежать перегрузки. Давайте себе время адаптироваться, это нормально», — советует психолог Елена Торчевская.

Также специалист рекомендует составить список дел и выберать из него одно-два, которые можно выполнить быстро. Это создаст ощущение продуктивности и настроит на работу.

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Планирование: наведите порядок в задачах

После праздников часто кажется, что дел накопилось слишком много. В такие моменты важно расставить приоритеты.

«Четкий план на неделю поможет увидеть картину в целом и упорядочить хаос. Когда задачи разложены по полочкам, тревога снижается», — говорит Иван Звягин корреспонденту PROKAZAN.

Начните с составления списка приоритетных дел на ближайшие дни, а затем постепенно включайте в него менее срочные задачи.

Автор фото: PROKAZAN

Восстановление рутины: режим сна и питания

После праздников многие продолжают ложиться поздно и питаться нерегулярно. Это снижает уровень энергии и делает адаптацию сложнее.

«Организм любит стабильность. Постарайтесь встать в привычный режим: ложитесь спать в одно и то же время, возвращайтесь к сбалансированному питанию», — советует Елена Торчевская.

Даже несколько дней, проведенных в правильной рутине, помогут восстановить силы.

Физическая активность: верните энергию

Простые упражнения или прогулка могут творить чудеса.

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«Физическая активность помогает снять напряжение и улучшить настроение. Даже короткая прогулка во время обеденного перерыва способна существенно поднять тонус», — объясняет Иван Звягин.

Попробуйте добавить легкие нагрузки в свое расписание: зарядка утром, растяжка вечером или 10-минутные перерывы для разминки в течение рабочего дня.

Общение с коллегами: восстановите командный дух

Праздники — время, когда мы немного отдаляемся от рабочего окружения. Чтобы почувствовать себя снова частью команды, не бойтесь делиться впечатлениями.

«Обсуждение праздников, обмен историями и шутками помогают восстановить связь с коллективом», — отмечает Елена Торчевская.

Эти простые разговоры помогут снизить стресс и создать более комфортную атмосферу.

Позитивный настрой: фокус на новых возможностях

Рабочие будни — это не только рутина, но и шанс начать что-то новое.

«Постарайтесь найти что-то вдохновляющее в своей работе. Это могут быть новые проекты, возможность улучшить навыки или даже просто радость от общения с коллегами», — советует Иван Звягин.

Напомните себе о тех вещах, которые вы любите в своей профессии, и используйте их как точку опоры.

Если эти советы покажутся слишком простыми, вспомните слова Елены Торчевской. По её мнению, тривиальные рекомендации часто оказываются наиболее эффективными. Главное — не избегать активности и давать себе время на восстановление.