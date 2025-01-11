Крещенские купели могут сократить в Зеленодольске из-за аномального тепла

Михаил Афанасьев, мэр Зеленодольска, сообщил о возможных изменениях в организации крещенских купаний из-за нетипично тёплой зимы. Он сделал это заявление в своём канале в соцсетях.



Традиционно на Крещение в Зеленодольском районе устраивают шесть купелей. Но в этот раз, по его информации, количество купален может быть уменьшено, так же как и максимальное количество посетителей, скольким разрешено быть у купели в одно время.



Он также отметил, что лёд на реках Волга и Свияга стал непрочным, мокрым, а толщина достигает только 10–12 сантиметров. В связи с этим ледяная дорога между Зеленодольском и Нижними Вязовыми ещё не открыта.



В ближайшие дни специалисты проведут осмотр территорий для купаний во время Крещения, после чего примут окончательное решение.