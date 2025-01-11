Крещенские купели могут сократить в Зеленодольске из-за аномального тепла
ru.freepik.com
Михаил Афанасьев, мэр Зеленодольска, сообщил о возможных изменениях в организации крещенских купаний из-за нетипично тёплой зимы. Он сделал это заявление в своём канале в соцсетях.
Традиционно на Крещение в Зеленодольском районе устраивают шесть купелей. Но в этот раз, по его информации, количество купален может быть уменьшено, так же как и максимальное количество посетителей, скольким разрешено быть у купели в одно время.
Он также отметил, что лёд на реках Волга и Свияга стал непрочным, мокрым, а толщина достигает только 10–12 сантиметров. В связи с этим ледяная дорога между Зеленодольском и Нижними Вязовыми ещё не открыта.
В ближайшие дни специалисты проведут осмотр территорий для купаний во время Крещения, после чего примут окончательное решение.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец