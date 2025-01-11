Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

Крещенские купели могут сократить в Зеленодольске из-за аномального тепла

Михаил Афанасьев, мэр Зеленодольска, сообщил о ...

ru.freepik.com

Подписаться в Telegram

Михаил Афанасьев, мэр Зеленодольска, сообщил о возможных изменениях в организации крещенских купаний из-за нетипично тёплой зимы. Он сделал это заявление в своём канале в соцсетях.

Традиционно на Крещение в Зеленодольском районе устраивают шесть купелей. Но в этот раз, по его информации, количество купален может быть уменьшено, так же как и максимальное количество посетителей, скольким разрешено быть у купели в одно время.

Он также отметил, что лёд на реках Волга и Свияга стал непрочным, мокрым, а толщина достигает только 10–12 сантиметров. В связи с этим ледяная дорога между Зеленодольском и Нижними Вязовыми ещё не открыта.

В ближайшие дни специалисты проведут осмотр территорий для купаний во время Крещения, после чего примут окончательное решение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Сон и питание: казанские психологи рассказали, как войти в рабочий ритм после праздников

Новости России

23 часа назад

Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера

чем вредны клопы для людей

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура контролирует расследование дела после смертельного ДТП в Татарстане

Новости России

2 дня назад

В предпринимательство вовлечён почти каждый четвёртый экономически активный россиянин

акция на стрижку в Москве

Новости Казани

день назад

Под Казанью собаки набросились на пенсионерку

Новости Казани

день назад

Тело младенца в полотенце нашли на мусороперерабатывающем заводе в Казани

Новости Татарстана

день назад

Возбуждено дело по факту нападения на 75-летнюю пенсионерку бездомных собак

Новости Казани

день назад

Казанцам объяснили, как оплатить проезд по Вознесенскому тракту

Новости Казани

22 часа назад

Появилось видео смерти студентки из Казани, которая разбилась на тюбинге
Новости Казани
2 дня назад

Брат Алсу Сафин задолжал Банку Казани 161 миллион рублей

Статус банкрота был присвоен Руслану Сафину бол...

Новости Татарстана

41 минуту назад

Крещенские купели могут сократить в Зеленодольске из-за аномального тепла

Важное в РТ

день назад

В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы

Новости Татарстана

46 минут назад

В Татарстане в рамках нацпроекта «Культура» открыли виртуальные концертные залы

Новости Татарстана

час назад

Песошин попросил обеспечить безопасность на дорогах Татарстана

В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
день назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Татарстана

2 часа назад

В Гидрометцентре РТ опровергли возможную гибель озимых

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в реке отыскали пропавшего поэта Рустема Аубакирова

Новости Казани

4 часа назад

Ограничения на полёты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска отменили
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты