В Татарстане в рамках нацпроекта «Культура» открыли виртуальные концертные залы

В Татарстане продолжается реализация федерального проекта «Цифровая культура», который включен в нацпроект «Культура». Он создан для поддержки интереса к музыкальным композициям и расширение возможностей для проведения концертов. Особое внимание уделено открытию виртуальных концертных залов в различных муниципальных образованиях республики.



Цель состоит в обновлении техоснащения действующих залов, что позволит обеспечивать качественные трансляции мероприятий с классическими композициями. Это поможет сделать академический музыкальный репертуар открытым для массовой аудитории.



На текущий момент в Татарстане есть десять подобных концертных залов, находящихся в девяти районах: Спасском, Елабужском, Бавлинском, Арском, Мамадышском, Альметьевском, Нижнекамском, Менделеевском, Буинском и в Челнах.



Проект «Цифровая культура» способствует развитию культурной инфраструктуры в регионах, обеспечивая доступ к высокохудожественным музыкальным композициям независимо от местоположения зрителя.