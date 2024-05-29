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«Будет вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган узнали, когда завершение СВО

Опытные предсказатели сообщили, что закончится сво на Украине. Предсказательница Тамара Глоба утверждает, что это произойдет в 2024 году.

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Опытные предсказатели сообщили, что закончится сво на Украине. Предсказательница Тамара Глоба утверждает, что это произойдет в 2024 году. Она отмечает, что несмотря на то, что 2024 год високосный, ее слова звучат оптимистично. Другой предсказатель Константин Дараган выдвигает другое предположение о сроках завершения сво.

Он говорит, что сво будет продолжаться до 2028 года, а Россия пройдет кардинальные изменения. По его словам, внутренняя и внешняя политика претерпят реформы в сторону ужесточения. Его прогноз также включает в себя разделение Украины на три разные части, что изменит геополитическую обстановку. По прогнозам, Россия примет дополнительные меры к 2024 году и произойдет возможное разделение территории Украины на три части.

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