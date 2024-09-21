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«Будет еще один этап»: что значит указ Путина о росте численности армии

В связи с увеличением геополитической нестабиль...

nytimes.com

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В связи с увеличением геополитической нестабильности и продолжающимися военными действиями, президент Владимир Путин подписал указ о новом расширении штатной численности Вооруженных Сил России. Согласно документу от 16 сентября, общая численность войск увеличивается на 180 тысяч человек, достигая отметки в 2 миллиона 389 тысяч.

Это уже третье увеличение с момента начала военной операции на Украине, подчеркивающее растущие требования к национальной безопасности и ответ на расширение НАТО. Первые два расширения произошли в августе 2022 и декабре 2023 года, каждый раз на фоне усиления внешних угроз.

Причины расширения

Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с RTVI объяснил, что из указанной в документе численности военнослужащих составляют 1,5 миллиона человек, остальные — гражданские служащие. По его словам, такое увеличение численности — необходимая мера в свете текущих и потенциальных угроз.

"Времена неспокойные, и, вероятно, это лишь начало. Дополнительное увеличение численности можно ожидать в ближайшие годы, чтобы еще больше укрепить нашу оборонную способность," — отметил Михайлов.

Как будет организовано расширение

Расширение планируется осуществить за счет увеличения количества призывников и контрактников.

"Мы видим, что спрос на военную службу растет, а улучшение условий службы только способствует этому. Особенно активно будем наращивать численность в рядах контрактников," — говорит Михайлов.

Мобилизация: реальность или миф?

Вопреки обсуждениям о возможной мобилизации, Михайлов уверен, что в ближайшее время это маловероятно.

"Сейчас нет серьезных предпосылок для мобилизации, учитывая текущую обстановку и поток желающих служить по контракту," — добавил он.

Будущее вооруженных сил

Комментируя будущее расширения, Михайлов подчеркивает, что необходимо смотреть шире:

"Не только армия нуждается в укреплении. Важно также расширять погранслужбу, Росгвардию и другие структуры, включая МЧС, которые сталкиваются с новыми вызовами на освобожденных территориях."

Эти меры, как видно, часть более широкой стратегии обеспечения национальной безопасности и стабильности в неопределенные времена, пишет rtvi.com.

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