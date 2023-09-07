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Будет бесплатно для всех пенсионеров уже в сентябре: в стране появится новая льгота

Будет бесплатно для всех пенсионеров уже в сентябре: в стране появится новая льгота

Фото: открытые источники

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С 4 сентября многим российским пенсионерам доступна новая социальная услуга, которая оказывается пожилым на региональном уровне. Речь идет о юридической помощи и сопровождении на бесплатной основе, пишет "Примпресс".

Не секрет, что пенсионеры - самые юридически неграмотные люди в стране, поэтому они чаще других становятся жертвами обмана. А юридические услуги стоят очень дорого.

На местах власти заключают договоры с адвокатскими палатами на социальную помощь и поддержку пенсионеров. Ранее на нее имели право только ветераны и инвалиды.

Теперь подобная помощь с консультациями, составлением документов, обращений в суды и государственные организации доступна для всех граждан пенсионного возраста. Чтобы получить ее, надо обратиться в собес по месту жительства и узнать адреса и телефоны организации, с которой заключен соответствующий социальный договор.

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