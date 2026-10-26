31 октября в 15:00 в ЦУМе состоится лекция «Язык татарской палитры: о чём говорят цвета наших художников» в рамках культурно-образовательного проекта «Искусство жить». Кандидат искусствоведения Светлана Авдошина расскажет, как через цвет в живописи раскрываются историческая память, духовные смыслы и национальный характер.

Бирюзовый, красный, золотой и чёрный в произведениях татарских художников могут нести смыслы, выходящие за рамки художественного выбора. На лекции слушатели узнают, с какими культурными представлениями связаны цвета и как менялось их восприятие. Отдельное внимание будет уделено тому, как в живописи переплетаются традиции исламского искусства и европейской живописной школы, восточная символика и новые художественные формы.

Лектор Светлана Авдошина – член Союза художников России, старший преподаватель Казанского государственного энергетического университета и научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан. Она является автором более 20 научных статей по проблеме национального изобразительного искусства республики. Билеты доступны на сайте ЦУМа.

Встреча позволит посетителям ЦУМа познакомиться с художественными традициями Татарстана и внимательнее взглянуть на произведения живописи через их цветовую палитру. ЦУМ – флагманская площадка АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан», единого оператора развития креативных индустрий региона и управляющей организации центра. Здесь знакомство с культурным наследием происходит через работу мастерских, выставки и образовательные события.

Цикл лекций проекта «Искусство жить», одного из самых известных культурно-просветительских проектов Республики Татарстан, проходит в Центре уникального мастерства с июля этого года. Ежемесячные встречи стали частью интеллектуально-просветительской программы ЦУМа.

С 2013 года «Искусство жить» объединяет людей, интересующихся литературой, философией, музыкой, изобразительным искусством и историей культуры. За годы существования проект стал узнаваемым культурным брендом Казани, а его гостями были известные актёры, музыканты, художники, режиссёры, искусствоведы и общественные деятели.