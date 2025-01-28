Будет абсолютно запрещено: россиян защитят от навязывания дополнительных платных товаров и услуг

В Государственной Думе будет рассмотрен новый законопроект, целью которого является защита потребителей от непрошенных платных услуг и товаров. Инициативу поддержал председатель нижней палаты парламента.

Основные проблемы, выявленные анализом

По утверждению Володина, граждане России особенно часто сталкиваются с навязанными услугами при онлайн-заказе билетов на самолёт и поезд. «Многие даже не осознают, что им автоматически подключают платные опции, такие как страховка или смс-оповещения», — подчеркнул он.

Другая значительная проблема — это замена бесплатных медицинских услуг, предусмотренных полисом ОМС, на платные аналоги. Это касается почти половины всех опрошенных граждан.

Предложения законопроекта

Законопроект включает в себя несколько ключевых мер:

Запрещение предварительного навязывания товаров и услуг до момента заключения основного контракта.

Удаление предустановленных галочек, подразумевающих согласие на дополнительные платные услуги.

Право потребителей отказаться от уже навязанных услуг и требовать возврат средств.

Исключение условий, которые подразумевают начальное согласие на дополнительные платежи.

Существующие меры и штрафы

С 2023 года в РФ действуют штрафы за принудительное навязывание товаров и услуг, как указано в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Штрафы варьируются от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Этот законопроект призван усилить уже существующие меры, обеспечив более тщательный контроль и защиту прав потребителей.