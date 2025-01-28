Будет абсолютно запрещено: россиян защитят от навязывания дополнительных платных товаров и услуг
tvzvezda.ru
В Государственной Думе будет рассмотрен новый законопроект, целью которого является защита потребителей от непрошенных платных услуг и товаров. Инициативу поддержал председатель нижней палаты парламента.
Основные проблемы, выявленные анализом
По утверждению Володина, граждане России особенно часто сталкиваются с навязанными услугами при онлайн-заказе билетов на самолёт и поезд. «Многие даже не осознают, что им автоматически подключают платные опции, такие как страховка или смс-оповещения», — подчеркнул он.
Другая значительная проблема — это замена бесплатных медицинских услуг, предусмотренных полисом ОМС, на платные аналоги. Это касается почти половины всех опрошенных граждан.
Предложения законопроекта
Законопроект включает в себя несколько ключевых мер:
- Запрещение предварительного навязывания товаров и услуг до момента заключения основного контракта.
- Удаление предустановленных галочек, подразумевающих согласие на дополнительные платные услуги.
- Право потребителей отказаться от уже навязанных услуг и требовать возврат средств.
- Исключение условий, которые подразумевают начальное согласие на дополнительные платежи.
Существующие меры и штрафы
С 2023 года в РФ действуют штрафы за принудительное навязывание товаров и услуг, как указано в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Штрафы варьируются от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.
Этот законопроект призван усилить уже существующие меры, обеспечив более тщательный контроль и защиту прав потребителей.
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