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Будет абсолютно запрещено: россиян защитят от навязывания дополнительных платных товаров и услуг

В Государственной Думе будет рассмотрен новый з...

tvzvezda.ru

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В Государственной Думе будет рассмотрен новый законопроект, целью которого является защита потребителей от непрошенных платных услуг и товаров. Инициативу поддержал председатель нижней палаты парламента.

Основные проблемы, выявленные анализом

По утверждению Володина, граждане России особенно часто сталкиваются с навязанными услугами при онлайн-заказе билетов на самолёт и поезд. «Многие даже не осознают, что им автоматически подключают платные опции, такие как страховка или смс-оповещения», — подчеркнул он.

Другая значительная проблема — это замена бесплатных медицинских услуг, предусмотренных полисом ОМС, на платные аналоги. Это касается почти половины всех опрошенных граждан.

Предложения законопроекта

Законопроект включает в себя несколько ключевых мер:

  • Запрещение предварительного навязывания товаров и услуг до момента заключения основного контракта.
  • Удаление предустановленных галочек, подразумевающих согласие на дополнительные платные услуги.
  • Право потребителей отказаться от уже навязанных услуг и требовать возврат средств.
  • Исключение условий, которые подразумевают начальное согласие на дополнительные платежи.

Существующие меры и штрафы

С 2023 года в РФ действуют штрафы за принудительное навязывание товаров и услуг, как указано в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Штрафы варьируются от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

Этот законопроект призван усилить уже существующие меры, обеспечив более тщательный контроль и защиту прав потребителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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