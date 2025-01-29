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Будет абсолютно запрещено: граждан РФ защитят от навязывания дополнительных платных товаров и услуг

новый законопроект, представленный в Госдуме, к...

cap.ru

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В новом законопроекте, который будет рассмотрен Госдумой РФ 28 января, содержатся радикальные предложения по защите граждан от навязывания платных услуг и товаров.

Спикер Вячеслав Володин подчеркнул, что меры нацелены на устранение распространенных практик, особенно в секторе онлайн-продаж и медицинских услуг, где граждане часто становятся жертвами скрытых сборов.

Глубина проблемы

Володин указал, что особенно актуальной проблема становится при онлайн-покупках авиа- и железнодорожных билетов, где покупатели сталкиваются с автоматически добавляемыми страховками и SMS-уведомлениями. Также злоупотребления фиксируются в медицинском секторе, где услуги по ОМС часто заменяются на платные аналоги без явного согласия потребителей.

Основные положения законопроекта:

  • Запрет предустановленных согласий: Закон предлагает полностью исключить возможность автоматического добавления услуг и товаров без явного согласия потребителей.
  • Право на отказ и возврат средств: Потребители смогут не только отказаться от навязанных услуг, но и требовать возврата денег за ранее взимаемые сборы.
  • Штрафные санкции: Вводятся увеличенные штрафы для компаний и должностных лиц, нарушающих новые правила, что обеспечивает соблюдение закона под страхом значительных финансовых потерь.

Влияние на общество и экономику

Эти изменения предвещают значительное улучшение защиты прав потребителей, предотвращение экономических потерь для граждан и возможное усиление доверия к сектору онлайн-услуг и медицинскому обслуживанию.

Новый законопроект, представленный в Госдуме, является важным шагом в укреплении защиты потребителей в России. Он отражает растущее признание необходимости регулирования рынка в интересах граждан и поддержания справедливой торговой практики, сообщает lenta.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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