В новом законопроекте, который будет рассмотрен Госдумой РФ 28 января, содержатся радикальные предложения по защите граждан от навязывания платных услуг и товаров.

Спикер Вячеслав Володин подчеркнул, что меры нацелены на устранение распространенных практик, особенно в секторе онлайн-продаж и медицинских услуг, где граждане часто становятся жертвами скрытых сборов.

Глубина проблемы

Володин указал, что особенно актуальной проблема становится при онлайн-покупках авиа- и железнодорожных билетов, где покупатели сталкиваются с автоматически добавляемыми страховками и SMS-уведомлениями. Также злоупотребления фиксируются в медицинском секторе, где услуги по ОМС часто заменяются на платные аналоги без явного согласия потребителей.

Основные положения законопроекта:

Запрет предустановленных согласий: Закон предлагает полностью исключить возможность автоматического добавления услуг и товаров без явного согласия потребителей.

Право на отказ и возврат средств: Потребители смогут не только отказаться от навязанных услуг, но и требовать возврата денег за ранее взимаемые сборы.

Штрафные санкции: Вводятся увеличенные штрафы для компаний и должностных лиц, нарушающих новые правила, что обеспечивает соблюдение закона под страхом значительных финансовых потерь.

Влияние на общество и экономику

Эти изменения предвещают значительное улучшение защиты прав потребителей, предотвращение экономических потерь для граждан и возможное усиление доверия к сектору онлайн-услуг и медицинскому обслуживанию.

Новый законопроект, представленный в Госдуме, является важным шагом в укреплении защиты потребителей в России. Он отражает растущее признание необходимости регулирования рынка в интересах граждан и поддержания справедливой торговой практики, сообщает lenta.ru.