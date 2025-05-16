В Казани планируют ограничивать движение транспорта до 30 суток

В ближайшее время власти Казани и Нижнекамска смогут временно ограничивать движение транспорта в зонах отдыха, туристических местах и на особо охраняемых природных территориях. Проект соответствующего постановления правительства Татарстана проходит антикоррупционную проверку.

Такие ограничения предполагается вводить сроком до 30 дней с целью снижения уровня загрязнения воздуха. Основанием для этого станет инициатива министерства экологии и природных ресурсов республики при соблюдении определённых условий.

Документ предусматривает два ключевых случая для применения мер:

при неблагоприятном прогнозе метеоусловий III степени от Гидрометцентра Татарстана;

при систематических (свыше 20 раз в год) превышениях допустимого уровня вредных веществ в воздухе, причём более чем в 10 раз, вызванных автомобильным транспортом.

Ограничения могут затронуть въезд, движение и парковку машин на определённых участках. Если ситуация с загрязнением воздуха нормализуется раньше установленного срока, запреты снимут досрочно.

Исключения будут действовать для транспорта, принадлежащего местным жителям, автомобилей коммунальных, экстренных служб, а также машин, перевозящих пассажиров, продовольствие, медикаменты, топливо и корма.

Важно отметить, что такие меры допустимы лишь при наличии объездных путей и достаточного числа специально оборудованных стоянок, соответствующих санитарным и эпидемиологическим требованиям, пишет «БИЗНЕС Online».