Смертоносный грибок «убийца легких» угрожает миллионам людей
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Ученые описали новый смертельно опасный вид плесени — грибок Aspergillus, который может угрожать миллионам людей по всему миру. Этот паразит размножается внутри человеческого организма, проникая в легкие через дыхательные пути. В некоторых случаях он может привести к летальному исходу.
Возможности для распространения грибка увеличиваются с ростом температур на Земле, которые создают более благоприятные условия для его существования. Исследования ученых из Университета Манчестера показали, что в ближайшее время Aspergillus может расширить свои ареалы обитания в Северной Европе, а также распространиться в северных регионах Азии и Америки.
Особую опасность представляет разновидность Aspergillus fumigatus, которая развивается в теле человека при температуре 36–37°C и долгое время не проявляется симптомами. В 2021 году грибок стал причиной смерти нескольких пациентов, чьи легкие были ослаблены перенесенным ковидом.
Ученые также предупреждают, что этот паразит может угрожать сельскохозяйственным культурам, что ставит под угрозу продовольственную безопасность.
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