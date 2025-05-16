Ученые определили болезни, которые ускоряют старение сердца

Согласно статистике за 2022 год, сердечно-сосудистые заболевания унесли жизни свыше 19 миллионов человек по всему миру. Чаще всего причиной становился сердечный приступ. На фоне этой тревожной статистики исследователи предложили простой способ оценки "возраста" сердца и проанализировали, как давление и уровень холестерина влияют на износ сердечной мышцы.

В исследовании приняли участие 563 человека из трёх стран — Великобритании, Испании и Сингапура. Учёные оценивали изменения в структуре и работе сердца, происходящие с возрастом, чтобы рассчитать его функциональное состояние. Участники были в возрасте от 10 до 85 лет и не имели ранее диагностированных проблем с сердцем.

Результаты показали, что левое предсердие с возрастом начинает накапливать больше крови после наполнения, но при этом его способность перекачивать её снижается, как и скорость поступления крови в левый желудочек. Подобные изменения отмечались и в правой части сердца.

У здоровых людей сердечный возраст, как правило, совпадал с паспортным. Но у тех, кто страдал от избыточного веса, диабета или гипертонии, сердце старело быстрее. Например, у людей с ожирением третьей степени функциональное состояние сердца соответствовало возрасту на десятки лет старше — в некоторых случаях разница достигала 30–45 лет.

Также исследователи подтвердили, что хронические заболевания — включая высокое давление, сахарный диабет и мерцательную аритмию — существенно ускоряют старение сердца.

Важно понимать, что данный материал носит информативный характер и не заменяет консультации с врачом. Все вопросы, касающиеся здоровья, необходимо обсуждать со специалистом, пишет ferra.ru со ссылкой на EatingWell.