Новости Татарстана
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В РТ было возбуждено дело после жестокого избиения врача

Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ

pixabay

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В Балтасинском районе Республики Татарстан зафиксирован шокирующий инцидент — мужчина, решивший остановиться и оказать первую помощь участникам дорожно-транспортного происшествия, подвергся нападению. Как сообщают СМИ, один из агрессивно настроенных неизвестных угрожал врачу оружием, предположительно пистолетом.

Следственными органами СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ, квалифицирующей действия как хулиганство.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления по республике Валерию Липскому регулярно докладывать о развитии расследования и его результатах.

Ранее мы писали о том, что в Казани на мосту Миллениум ночью произошло серьезное ДТП.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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