Ученые планируют начать отражать солнечные лучи ради спасения климата

Технология, направленная на отражение части солнечного излучения обратно в космос для снижения температуры на планете, вызывает всё больший интерес как среди учёных, так и среди представителей власти. Речь идёт о солнечной геоинженерии — концепции, которая, по данным Bloomberg, уже начала привлекать инвестиции на фоне нарастающих климатических угроз.

Суть подхода заключается в распылении микроскопических частиц в верхних слоях атмосферы, которые способны отражать солнечный свет. Однако специалисты подчёркивают, что это решение не ликвидирует основную причину потепления — чрезмерные выбросы парниковых газов, а действует лишь как временная мера.

Эксперты указывают на возможные негативные последствия такого вмешательства в климатическую систему. Это может нарушить установившиеся погодные циклы, снизить урожайность сельскохозяйственных культур, нанести вред экосистемам, а также вызвать геополитические конфликты из-за неравномерного распределения климатических эффектов.

Дополнительную обеспокоенность вызывает так называемый «эффект отвлечения»: увлечение идеей технологического регулирования климата может снизить стремление к реальным экологическим действиям — таким как сокращение выбросов углекислого газа и развитие возобновляемых источников энергии.

Хотя солнечная геоинженерия остаётся пока гипотетическим сценарием, обсуждение её возможностей и угроз крайне важно. Научное сообщество склоняется к тому, что такие методы не могут заменить системный подход к борьбе с изменением климата, а должны рассматриваться лишь как вспомогательный инструмент, пишет discover24.ru.