Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ученые планируют начать отражать солнечные лучи ради спасения климата

Суть подхода заключается в...

pixabay

Подписаться на Дзен.канал

Технология, направленная на отражение части солнечного излучения обратно в космос для снижения температуры на планете, вызывает всё больший интерес как среди учёных, так и среди представителей власти. Речь идёт о солнечной геоинженерии — концепции, которая, по данным Bloomberg, уже начала привлекать инвестиции на фоне нарастающих климатических угроз.

Суть подхода заключается в распылении микроскопических частиц в верхних слоях атмосферы, которые способны отражать солнечный свет. Однако специалисты подчёркивают, что это решение не ликвидирует основную причину потепления — чрезмерные выбросы парниковых газов, а действует лишь как временная мера.

Эксперты указывают на возможные негативные последствия такого вмешательства в климатическую систему. Это может нарушить установившиеся погодные циклы, снизить урожайность сельскохозяйственных культур, нанести вред экосистемам, а также вызвать геополитические конфликты из-за неравномерного распределения климатических эффектов.

Дополнительную обеспокоенность вызывает так называемый «эффект отвлечения»: увлечение идеей технологического регулирования климата может снизить стремление к реальным экологическим действиям — таким как сокращение выбросов углекислого газа и развитие возобновляемых источников энергии.

Хотя солнечная геоинженерия остаётся пока гипотетическим сценарием, обсуждение её возможностей и угроз крайне важно. Научное сообщество склоняется к тому, что такие методы не могут заменить системный подход к борьбе с изменением климата, а должны рассматриваться лишь как вспомогательный инструмент, пишет discover24.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Татарстан могут накрыть выбросами: экологи бьют тревогу из-за «Аммония-2»

Гид по скидкам Казани

день назад

Не бегать по кабинетам, не сидеть в очередях: рассказываем, где лечиться со скидками в Казани

туиан

Лонгриды

23 часа назад

Работать есть где, но некому: кто нужен Татарстану прямо сейчас

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

где найти хорошего маркетолога в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане врача избили после попытки помочь на месте ДТП

Новости Татарстана

день назад

У семьи из Татарстана, где девочку назвали в честь России, появился сын в честь Путина

Не у нас

22 часа назад

Мощная солнечная вспышка нарушила радиосвязь и может вызвать геомагнитные бури

Не у нас

день назад

Смертоносный грибок «убийца легких» угрожает миллионам людей

Не у нас

22 часа назад

Опубликована переписка мигрантов с обсуждением создания «своей республики» в России
Лонгриды
2 дня назад

Казань в дыму: как вспыхнул склад с ГСМ и почему это могло закончиться катастрофой

12 мая в Казани вспыхнул пожар в складе с горюч...

Новости Казани

24 минуты назад

В Казани будет построен 25-этажный апарт-отель

Гид по скидкам Казани

день назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау

Не у нас

час назад

Ученые планируют начать отражать солнечные лучи ради спасения климата

Не у нас

2 часа назад

В Индии палеонтологи нашли новый вид динозавра
В Казани на мосту Миллениум ночью произошло сер...
Новости Казани
2 часа назад

В Казани на мосту Миллениум ночью произошло серьезное ДТП

Новости Татарстана

3 часа назад

Эксперты рассказали о случаях мошенничества с полисами ОМС в Татарстане

Не у нас

3 часа назад

Ученые определили болезни, которые ускоряют старение сердца

Новости Татарстана

15 часов назад

У жителя Татарстана обнаружили клещевой боррелиоз после прогулки в лесу
В Казани продолжается набор в новый современный...
Интересное в Казани
4 дня назад

В Казани продолжается набор в новый современный IT-колледж