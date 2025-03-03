Брикет гадости: Роскачество озвучило марки сливочного масла, которые лучше не брать

Интерес к сливочному маслу традиционно не снижается, ведь этот продукт необходим для приготовления множества блюд. Однако не вся продукция на полках магазинов отвечает высоким стандартам качества.

Эксперты Роскачества провели исследование и выявили как добросовестных производителей, так и бренды, уличенные в фальсификации.

Фальсификат: какие марки не соответствуют стандартам

Анализ показал, что ряд производителей экономят на сырье, заменяя натуральные молочные жиры растительными добавками, что является грубым нарушением стандартов. В ходе лабораторных испытаний в шести образцах масла были обнаружены фитостерины — вещества, свидетельствующие о наличии растительных жиров. В категорию сомнительной продукции попали:

Масло 82,5% жирности: «Вологодские традиции», «Славянское».

Масло 72,5% жирности: «Солнечная долина», «Деревенская буренка», «Молочная мозаика», «Волжаночка».

Специалисты не исключают, что в этих продуктах использовались пальмовое, кокосовое или соевое масла вместо натуральных коровьих сливок, что снижает их пищевую ценность и может вводить потребителей в заблуждение.

Лучшие марки масла по версии Роскачества

Помимо выявления нарушителей, эксперты определили и безусловных лидеров, продукция которых полностью соответствует высоким стандартам. Наивысшие оценки получили марки «Милково» и «Можайское». Эти бренды удостоены всероссийского знака качества, что гарантирует их натуральность и безопасность для потребителей, сообщает primpress.

При выборе сливочного масла важно обращать внимание на состав, маркировку и наличие официальных знаков сертификации. Только так можно быть уверенным, что продукт действительно натуральный и полезный.