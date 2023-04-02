Крупные интернет-магазины в России вводят неприятное изменение для всех своих покупателей

Интернет-магазины вводят нововведения, которые затронут интерфейс мобильных приложений маркетплейсов. Из-за этого заказать товары людям станет сложнее. А в полной мере прочувствуют такие изменения граждане уже с 3 апреля, передаёт PRIMPRESS.

На новые изменения для всех покупателей решились сразу два популярных интернет-магазина, которые являются лидерами рынка в нашей стране. Например, нововведение затронет всех, кто заказывает товары на маркетплейсе Wildberries. Компания решила убрать все отзывы к товарам, которые продаются на интернет-площадке, а также оценки к ним.

На это уже обратили внимание покупатели, которые заходят на страницу любого товара и не могут прочитать там отзывы об этой продукции. То есть то, что ранее писали о товаре купившие его люди, другие больше не могут увидеть. Также стали недоступны и оценки товаров, которые формировались на основе выставленных от покупателей баллов.

По словам специалистов, причина исчезновения отзывов и оценок может заключаться в техническом сбое. Но в самом маркетплейсе это пока никак не комментируют, а тем временем процесс выбора товаров для людей на этой площадке стал значительно сложнее. Ведь именно на отзывы большинство граждан ориентируется при выборе продукции, без них понять, на какую позицию лучше потратить свои деньги, будет очень сложно. Тем более что недавно Wildberries ввел платный возврат товаров для всех покупателей, так что теперь заказывать нужно только то, что точно придется выкупить.

Еще одно изменение затронет всех, кто заказывает товары на Ozon. После обновления приложения там пропала возможность купить лишь один из товаров, добавленных в корзину. То есть если в корзине у человека будет несколько позиций, придется заказывать сразу все, а по одной это сделать будет невозможно.