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Бизнес-империя, особняк на Рублевке, люксовые авто: что оставил после кончины Александр Масляков

Ушедший из жизни Александр Масляков, знаменитый...

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Ушедший из жизни Александр Масляков, знаменитый создатель и ведущий КВН, оставил после себя не только богатое телевизионное наследие, но и существенное состояние, которое успешно и без скандалов досталось его родным. Вдоль своей карьеры на экранах, Масляков не только подарил радость миллионам, но и сформировал значительные активы.

Мудрое распоряжение активами

За несколько месяцев до конца жизни, Масляков передал ключевые активы, включая телевизионное творческое объединение "АМиК", ответственное за производство КВН и других проектов, своему сыну. Этот шаг позволил избежать возможных разногласий и обеспечил гладкую передачу управленческих функций. На данный момент, "АМиК" владеет несколькими организациями, управляемыми невесткой Маслякова, Ангелиной, включая ООО "Дом КВН" и ООО "КВН Кафе".

Финансовая устойчивость компании

По информации "Спарк-Интерфакс", в прошлом году компания "АМиК" продемонстрировала доход в размере 1,3 млрд рублей и расходы, превысившие 1 млрд рублей, с личными выплатами владельцев составившими 84 млн рублей. Эти данные свидетельствуют о стабильности и прибыльности бизнеса, созданного Масляковым.

Принципы наследования

Алексей Станкевич из Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" пояснил, что наследство Маслякова распределяется как по завещанию, так и по закону, обеспечивая равное разделение между его женой и сыном.

Личные владения телезвезды

Масляков также прославился своими инвестициями в недвижимость и автомобили. Он владел роскошным домом на Рублевке и рядом дорогостоящих автомобилей, включая "Майбах".

Окончание эпохи

Масляков скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком. Прощание с ним состоялось на Новодевичьем кладбище, где его похоронили согласно выбору гроба его близкими.

Эта статья иллюстрирует не только впечатляющее наследие великого ведущего, но и его способность организовать свои дела так, чтобы после его ухода поддерживалась гармония как в семье, так и в его бизнес-империи.

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