Зимний маршрут Татарстана пополнят новыми идеями от жителей

Госкомитет РТ по туризму начал сбор проектов и инициатив для включения в зимний туристический маршрут сезона 2026–2027 годов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Принять участие в отборе смогут предприниматели, организаторы событий, учреждения культуры, туристические объекты и инициативные команды со всей республики. Цель — объединить самые интересные места, события и форматы досуга в единый маршрут, который поможет жителям и гостям Татарстана планировать отдых и открывать новые направления.

В программу могут войти фестивали, концерты, выставки, экскурсии, гастрономические и спортивные события, семейные программы и другие форматы зимнего досуга. Особое внимание уделят инициативам из городов и районов республики, способным стать самостоятельным поводом для поездки или дополнить уже готовый маршрут.

Заявки принимаются через специальную онлайн-форму, где нужно указать информацию о мероприятии, его концепции, месте и сроках проведения, условиях участия и особенностях. Рассмотрят проекты разного масштаба — от крупных событий до локальных инициатив. Открытый формат сбора позволит расширить круг участников и познакомиться с проектами, которые раньше не были представлены в общей туристической повестке.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», входящего в число национальных проектов России, направленных на развитие ключевых сфер жизни общества и реализацию стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.