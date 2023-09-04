Берите только его, там чистые сливки: в Росконтроле назвали 6 лучших брендов сливочного масла

В России названы лучшие производители сливочного масла, достойные "Знака качества", топ опубликовал Росконтроль.

В рамках закупки исследовали 22 марки продукта, которые россияне покупают чаще всего. Из них шесть марок оказались действительно отменного качества.

В составе победителей рейтинга нет примесей растительных жиров, нет повторонних ингредиентов, продукт считается безопасным и высококачественным.

Это масло от «Экомилк», Valuiki «Традиционное» и от бренда «Вкуснотеево». Также отмечены бренды «Крестьянское», «Вологодское лето» и «Азбука сыра».