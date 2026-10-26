Новости Татарстана

80 млн рублей выделят вузу Татарстана на подготовку кадров для нефтегазохимии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане утвердили грант в размере 80 млн рублей для одного из вузов республики. Средства пойдут на развитие образовательных программ в сфере химических технологий и новых материалов совместно с предприятиями нефтегазохимической отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Грант предоставят в форме субсидии по итогам конкурсного отбора. Претендовать на финансирование смогут университеты, работающие в Татарстане не менее трех лет и учрежденные Минобрнауки России. Обязательное условие — наличие на территории вуза учебного и научного центров нефтегазохимического предприятия общей площадью не менее 3,5 тыс. кв. метров.

На полученные средства вуз должен обновить как минимум пять образовательных программ по направлениям «Химическая технология», «Технологические машины и оборудование», «Информатика и вычислительная техника», «Электроэнергетика и электротехника» и «Управление в технических системах». Также предусмотрено обновление материально-технической базы на площади не менее 2 тыс. кв. метров.

Распорядителем бюджетных средств выступит Минобрнауки Татарстана.

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